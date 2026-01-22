Una de las polémicas del mercado de fichajes del fútbol nacional la protagonizó el argentino Leandro Fernández, quien se tuvo que ir de Universidad de Chile, a pesar de tener contrato vigente.

El Lea no entró en los planes del entrenador de la U, Francisco Meneghini, por lo que llegó a un acuerdo con Azul Azul y volvió al fútbol de su país, para defender los colores de Argentinos Juniors.

En el vecino país ya arrancó la temporada de manera oficial, porque se comenzó a jugar la Copa Argentina, donde equipos de ascenso se miden con los de Primera.

Leandro Fernández erra penal y Argentinos Juniors vive una fea eliminación

Argentinos Juniors se midió con el modesto Midland en la ronda de 64 de la Copa Argentina, y se dio la gran sorpresa, porque avanzó de fase el equipo de la B Nacional, tras empatar 1-1 y ganar 6-5 en los penales.

El partido arrancó bien para el Bicho, que abrió la cuenta a los 23 minutos gracias a la aparición de Alan Lescano, sin embargo, el equipo cuyo presidente es Agustín Orión igualó en los 56′ gracias a Agustín Campana.

En los tiros desde los 12 pasos tuvo protagonismo Leandro Fernández, quien a pesar de ser especialista en los penales, falló su lanzamiento y ayudó a la histórica victoria de Midland.

Argentinos Juniors, que contó con Brayan Cortés en el arco, ahora se concentra en la Liga Argentina y la Copa Libertadores de América.