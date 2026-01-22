Es tendencia:
El nefasto debut de Leandro Fernández en Argentinos Juniors: pierde penal y su equipo vive papelón

El ex delantero de Universidad de Chile vivió una jornada para el olvido y su equipo quedó eliminado en la Copa Argentina.

Por Carlos Silva Rojas

Leandro Fernández falló su penal en la Copa Argentina.
Una de las polémicas del mercado de fichajes del fútbol nacional la protagonizó el argentino Leandro Fernández, quien se tuvo que ir de Universidad de Chile, a pesar de tener contrato vigente.

El Lea no entró en los planes del entrenador de la U, Francisco Meneghini, por lo que llegó a un acuerdo con Azul Azul y volvió al fútbol de su país, para defender los colores de Argentinos Juniors.

En el vecino país ya arrancó la temporada de manera oficial, porque se comenzó a jugar la Copa Argentina, donde equipos de ascenso se miden con los de Primera.

Leandro Fernández erra penal y Argentinos Juniors vive una fea eliminación

Argentinos Juniors se midió con el modesto Midland en la ronda de 64 de la Copa Argentina, y se dio la gran sorpresa, porque avanzó de fase el equipo de la B Nacional, tras empatar 1-1 y ganar 6-5 en los penales.

El partido arrancó bien para el Bicho, que abrió la cuenta a los 23 minutos gracias a la aparición de Alan Lescano, sin embargo, el equipo cuyo presidente es Agustín Orión igualó en los 56′ gracias a Agustín Campana.

En los tiros desde los 12 pasos tuvo protagonismo Leandro Fernández, quien a pesar de ser especialista en los penales, falló su lanzamiento y ayudó a la histórica victoria de Midland.

Argentinos Juniors, que contó con Brayan Cortés en el arco, ahora se concentra en la Liga Argentina y la Copa Libertadores de América.

