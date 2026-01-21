Juan Martín Lucero fue presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile, en la conferencia de prensa de rigor en el CDA del Chuncho. Y de entrada borró definitivamente su paso por Colo Colo que adornó con polémica su arribo a la U.

De entrada RedGol le consultó por su pasado albo y El Gato, firme y tajante, aseguró que lo que haya atrás en el camino se queda ahí. Lucero piensa y habla sólo desde lo que ocurra de ahora en adelante, a su juicio, por respeto a la misma Universidad de Chile. Y ni siquiera nombró a Colo Colo.

“Quiero agradecer a Manuel (Mayo) y Universidad de Chile por todo el interés que demostraron en mí todo este tiempo. Fueron varias charlas con Manu, casi todos los días todos los días”, dijo el delantero argentino.

Agregó que “para mí fue muy bueno su trabajo, se portó como un señor en todo momento. Fue una negociación difícil, más que nada porque fue complicado salir de Fortaleza. Pero Manu con mucha paciencia me fue acompañando en el día a día y que se destrabara todo”.

Lucero no hablará de Colo Colo en la U

Ya puntualmente sobre Colo Colo, Lucero lanzó que “no voy hablar de mi pasado. Es una realidad, pero es un momento que quedó atrás. Por respeto a la U de Chile, a la comisión directiva, a mis compañeros, hablaré sólo de acá para adelante. Todo lo que vengo haciendo y lo que hice es por respeto a ellos, a la U“. Y le volvieron a insistir si su pasado en el archirrival le afectará: “no. Como mencioné no hablaré del tema, acá es ir adelante… Llegar a un club grande como la U que genera motivación y a representarlo de la mejor manera“.

Eso sí, medio por encima, repasó su polémica salida de Colo Colo, asegurando que la U no debe temer que ocurra una situación similar su abrupto éxodo en la vereda del frente.

“Si un juicio salió favorable a mi persona hay un por qué, creo que no estuve errado en algo que hice. Soy una persona de mucha palabra y cada acto lo comunicó antes. Después está en cada club valorar eso o valorarme a mí”, cuenta.

Lucero sentencia que “yo le dije desde el principios: Manu, si me esperas yo voy. Voy a contar algo (risas)… Manu me decía: tengo miedo que puedas estar negociando con otros equipos y le dije que estuviera tranquilo, que tenía mi palabra. Yo antes de actuar siempre lo hablo. Manu valoró mucho eso y yo también valoré que me escuchó y me esperó”.

