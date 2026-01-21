Es tendencia:
U. de Chile

Lucero revela rol clave de Zaldivia para llegar a U. de Chile: “Me decía, ‘te espero'”

Juan Martín Lucero habló sobre qué lo motivó a llegar a U. de Chile y reveló el rol clave de Matías Zaldivia en el fichaje.

Por Javiera García L.

Zaldivia llamó a Lucero para que llegara a U. de Chile
Zaldivia llamó a Lucero para que llegara a U. de Chile

Juan Martín Lucero tuvo su presentación oficial como jugador de U. de Chile en el Centro Deportivo Azul, donde respondió las primeras preguntas de la prensa en su regreso a nuestro país.

El nuevo delantero de los azules evitó hablar de Colo Colo y valoró, sobre todo, las gestiones del club para traerlo de vuelta al fútbol chileno. En esa línea, reveló que un actual jugador del plantel fue clave para su llegada.

Si cuento bien para atrás, el trabajo fino lo hizo Matías Zaldivia. Él hace varios años que me decía ‘venite’ y yo le decía, ‘espera un poco’. Hace unos meses me mandó un mensaje y me dijo: ‘Te espero en diciembre'”, relató.

“Siempre las cosas se dan por algo. Agradezco a Manuel (Mayo) y a todos en la U, se portaron 10 puntos, fueron siempre sinceros de palabra, el interés era mutuo y valoro mucho eso“, complementó.

Zaldivia y Lucero fueron campeones en Colo Colo: ahora están juntos en U. de Chile | Photosport

Juan Martín Lucero avisa que llega a la U en mejor momento que Colo Colo: “Vengo a reencontrarme…”

“Matías Zaldivia me hablaba todos los días”, cuenta Lucero

Tenía ganas de regresar al país, me gusta mucho Chile, como he mencionado varias veces, y volver a un fútbol que me gusta y donde me siento bien, y también volver a competir en un club grande, me motiva muchísimo“, comentó Juan Martín Lucero.

Publicidad

Por último, sobre Matías Zaldivia, cerró con que “se puso contento; la verdad es que me escribía más que mi mamá y mi novia, todos los días me preguntaba: ‘¿Ya vienes? ¿Ya estás en el avión? ¿Cuando vienes?’. El cabezón tiene mucho que ver en todo esto“.

