Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Matías Zaldivia y una misión extra en U de Chile: “Otro torneo que tenemos que ganar”

El defensa de Universidad de Chile revela en la previa del debut por la Liga de Primera, que ganar la Copa de la Liga también es un objetivo de la U en 2026.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Zaldivia avisa otro objetivo de U de Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTZaldivia avisa otro objetivo de U de Chile.

Universidad de Chile debuta este viernes contra Audax Italiano, por la fecha 1 de la Liga de Primera. Los azules empiezan un nuevo camino, con Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Chuncho, y la obligación de devolver a la U el título de campeón.

Pero no sólo la Liga de Primera ronda en en el CDA: es que el fútbol chileno verá el estreno de la Copa de la Liga, un nuevo torneo que en la U también miran con deseo.

En breve conversación con TNT Sports, Matías Zaldivia manifestó que “es muy positivo que se sumen partidos a la temporada con un nuevo torneo, otro torneo que también tenemos que ganar“.

Lucero revela rol clave de Zaldivia para llegar a U. de Chile: “Me decía, ‘te espero&#039;”

ver también

Lucero revela rol clave de Zaldivia para llegar a U. de Chile: “Me decía, ‘te espero'”

Zaldivia ya mira de reojo la Copa de la Liga con la U

Es una nueva posibilidad de clasificación a copa internacional, entonces es muy importante. Y la verdad es que está bueno que haya un torneo más“, agregó.

Zaldivia y la U de Meneghini también quieren la Copa de la Liga.

Zaldivia y la U de Meneghini también quieren la Copa de la Liga.

El defensor de la U sentencia que “sabemos que en los últimos años venimos jugando pocos partidos en Chile, salvo si clasificabas a fases finales de torneo internacional como nos pasó a nosotros, y ahí jugamos hartos partidos, si no, quedábamos cortos“.

Publicidad

Cabe recordar que en la U afrontará cuatro competencias este 2026: la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana desde la fase clasificatoria.

Octavio Rivero destapa conversación con Matías Zaldivia para venir a U de Chile

ver también

Octavio Rivero destapa conversación con Matías Zaldivia para venir a U de Chile

La U recibe a Audax Italiano este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 1 de la Liga de Primera.

Lee también
Cambio de mando: Arturo Vidal no será el capitán de Colo Colo
Colo Colo

Cambio de mando: Arturo Vidal no será el capitán de Colo Colo

Víctor Rivero no se asusta por la locura táctica de Fernando Ortiz
Colo Colo

Víctor Rivero no se asusta por la locura táctica de Fernando Ortiz

El canal que transmite U. de Concepción vs. Coquimbo en Liga de Primera
Campeonato Nacional

El canal que transmite U. de Concepción vs. Coquimbo en Liga de Primera

La otra sorpresa juvenil de Colo Colo para el debut vs Limache
Colo Colo

La otra sorpresa juvenil de Colo Colo para el debut vs Limache

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo