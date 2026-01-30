Universidad de Chile debuta este viernes contra Audax Italiano, por la fecha 1 de la Liga de Primera. Los azules empiezan un nuevo camino, con Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Chuncho, y la obligación de devolver a la U el título de campeón.

Pero no sólo la Liga de Primera ronda en en el CDA: es que el fútbol chileno verá el estreno de la Copa de la Liga, un nuevo torneo que en la U también miran con deseo.

En breve conversación con TNT Sports, Matías Zaldivia manifestó que “es muy positivo que se sumen partidos a la temporada con un nuevo torneo, otro torneo que también tenemos que ganar“.

Zaldivia ya mira de reojo la Copa de la Liga con la U

“Es una nueva posibilidad de clasificación a copa internacional, entonces es muy importante. Y la verdad es que está bueno que haya un torneo más“, agregó.

Zaldivia y la U de Meneghini también quieren la Copa de la Liga.

El defensor de la U sentencia que “sabemos que en los últimos años venimos jugando pocos partidos en Chile, salvo si clasificabas a fases finales de torneo internacional como nos pasó a nosotros, y ahí jugamos hartos partidos, si no, quedábamos cortos“.

Cabe recordar que en la U afrontará cuatro competencias este 2026: la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana desde la fase clasificatoria.

La U recibe a Audax Italiano este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 1 de la Liga de Primera.