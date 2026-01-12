Universidad de Chile presentó esta jornada a Octavio Rivero como nuevo refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde hubo foco en su pasado en Colo Colo.

El delantero llegó procedente del Barcelona de Guayaquil y firmó por dos temporada como el nuevo delantero de los azules, donde compartirá con Eduardo Vargas.

Pero fue en la previa de aceptar la propuesta de la U que el uruguayo tuvo conversaciones con jugadores del actual plantel azul, donde uno fue el más relevante.

Matías Zaldivia, con quien fue compañero en el estadio Monumental, estuvo en una de esas charlas que fue fue fundamenta para ser refuerzo de Universidad de Chile.

Matías Zaldivia con Octavio Rivero en su pasado como jugadores de Colo Colo.

Zaldivia fue clave para la venida de Rivero a la U

Fue el mismo Octavio Rivero quien contó detalles de su acuerdo como refuerzo de Universidad de Chile, pese a tener un claro pasado marcado en el archirrival: Colo Colo.

Uno que pasó la misma situación fue Matías Zaldivia, quien se transformó en referente del plantel azul, donde hubo una conversación que fue trascendental para el uruguayo.

“Sí, hable con Mati Zaldiva, también con Nico Ramírez, que fuimos compañeros en Barcelona, también con Hormazábal”, reveló el uruguayo.

“Ellos me contaron del club, me reafirmaron muchas cosas y hoy estoy acá, con muchas ganas de que arranque y que sea un buen año”, explicó.

Revisa sus declaraciones: