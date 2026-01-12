Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Octavio Rivero destapa conversación con Matías Zaldivia para venir a U de Chile

El refuerzo uruguayo confesó que habló con su ex compañero, pero además con dos otros jugadores del actual plantel de la U.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Matías Zaldivia habló con Octavio Rivero antes de venir a la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMatías Zaldivia habló con Octavio Rivero antes de venir a la U.

Universidad de Chile presentó esta jornada a Octavio Rivero como nuevo refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde hubo foco en su pasado en Colo Colo.

El delantero llegó procedente del Barcelona de Guayaquil y firmó por dos temporada como el nuevo delantero de los azules, donde compartirá con Eduardo Vargas.

Pero fue en la previa de aceptar la propuesta de la U que el uruguayo tuvo conversaciones con jugadores del actual plantel azul, donde uno fue el más relevante.

Matías Zaldivia, con quien fue compañero en el estadio Monumental, estuvo en una de esas charlas que fue fue fundamenta para ser refuerzo de Universidad de Chile.

Matías Zaldivia con Octavio Rivero en su pasado como jugadores de Colo Colo.

Matías Zaldivia con Octavio Rivero en su pasado como jugadores de Colo Colo.

Zaldivia fue clave para la venida de Rivero a la U

Fue el mismo Octavio Rivero quien contó detalles de su acuerdo como refuerzo de Universidad de Chile, pese a tener un claro pasado marcado en el archirrival: Colo Colo.

Publicidad

Uno que pasó la misma situación fue Matías Zaldivia, quien se transformó en referente del plantel azul, donde hubo una conversación que fue trascendental para el uruguayo.

“Sí, hable con Mati Zaldiva, también con Nico Ramírez, que fuimos compañeros en Barcelona, también con Hormazábal”, reveló el uruguayo.

“Ellos me contaron del club, me reafirmaron muchas cosas y hoy estoy acá, con muchas ganas de que arranque y que sea un buen año”, explicó.

Publicidad

Revisa sus declaraciones:

Lee también
Octavio Rivero da la receta para ganarse al hincha de la U
U de Chile

Octavio Rivero da la receta para ganarse al hincha de la U

Octavio Rivero ya calienta el Superclásico: "No pienso en..."
U de Chile

Octavio Rivero ya calienta el Superclásico: "No pienso en..."

Octavio Riveros elige el número que le trajo mala suerte en Colo Colo
U de Chile

Octavio Riveros elige el número que le trajo mala suerte en Colo Colo

Tras despido de Alonso: Real Madrid anuncia a histórico como nuevo DT
Internacional

Tras despido de Alonso: Real Madrid anuncia a histórico como nuevo DT

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo