Universidad de Chile sufre con una larga lista de lesionados, donde el jugador que más llama la atención es Octavio Rivero, donde están muy cerca de decidir operarlo y que sea baja por cuatro meses.

El uruguayo ha podido actuar sólo en dos partidos, por una rebelde sinovitis por una lesión en su rodilla izquierda, la que genera dudas en la dirigencia de Azul Azul.

Así también lo ha detallado el diario La Tercera, quienes han hecho público las interrogantes para saber si Rivero llegó con esta lesión a la U, lo que abre una nueva polémica.

En ese sentido, se apunta a la gente que lo trajo y quienes se han hecho responsables por el estado físico del jugador, donde solicitaron respuestas inmediatas.

Octavio Rivero acumula 92 minutos en Universidad de Chile.

La U tiene dudas por la lesión de Rivero

Octavio Rivero sigue siendo baja en la U, donde se espera que pronto se tome la decisión si habrá una cirugía para recuperar su rodilla, lo que lo alejaría, al menos por cuatro meses.

“El ‘caso Rivero’ fue el más bullado dentro de la concesionaria, pues hay dudas sobre si el delantero rioplatense llegó lesionado”, explican en la publicación.

Por lo mismo, hubo que hacer una investigación interna en el cuerpo médico y técnico para saber las reales condiciones del delantero:

“La respuesta oficial que recibió el directorio es que el uruguayo pasó los exámenes médicos con holgura y que la sinovitis que lo ha mantenido al margen durante las últimas fechas la sufrió en el primer amistoso de la temporada ante Universitario de Deportes”, explican.

Pese a esto, queda sobre la mesa las dudas que todavía existen en el directorio de Azul Azul, teniendo en cuenta la gravedad y los antecedentes que se manejan de la rodilla del jugador.