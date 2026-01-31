El llamado duelo de campeones no desentonó en la primera fecha de la Liga de Primera. Ahí, el monarca Coquimbo llegaba cargando el reciente trofeo de la Supercopa, aunque el nivel estuvo lejos de lo esperado.

Fue la U de Concepción el equipo que celebró y le propinó dolorosa derrota a los piratas en el estreno del torneo. Es que además de partir perdiendo, se puso fin a una racha sin caer desde abril del año pasado.

Aquella vez, el elenco que dirigía en ese entonces Esteban González cayó 2-0 ante Colo Colo. Dicho partido fue el último y el único que perdió Coquimbo en la Liga de Primera (por Copa Chile sí había perdido).

El ex azul que tumbó a Coquimbo

U de Concepción derrotó por 1-0 a Coquimbo Unido, en el llamado duelo de campeones de la primera fecha de la Liga de Primera. El gol del partido corrió por cuenta de Luis Rojas, la gran figura del campanil.

Tras la expulsión de Francisco Salinas en el segundo tiempo, el elenco local se fue con todo contra la portería pirata. Fue así que luego de un jugadón personal del nacido en la U llegaría la apertura de la cuenta.

De ahí en más, los foreros se dedicaron a controlar el juego y con oficio mantuvieron su portería en cero. Por su parte, Coquimbo conoció la derrota tras nueve meses invicto en la Liga de Primera.

Luis Rojas tras su golazo /Photosport

En la fecha 2, los piratas recibirán a Palestino, pensando en la fecha 3 donde tendrán el clásico contra La Serena. Por su parte, el Campanil visitará a Audax Italiano y luego jugará ante Deportes Concepción.

Así quedó la tabla momentáneamente: