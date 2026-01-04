Pese a tener 23 años, cuenta con gran experiencia en el fútbol tras pasos por las tres divisiones de Italia. Nacido en U de Chile, hoy Luis Rojas vive un tremendo presente como figura en su retorno al país.

El mediapunta llegó a U de Concepción el año pasado y comandó el ascenso del Campanil. Hijo de Luis Rojas Álvarez, quien jugó en Colo Colo, el que era el gran proyecto azul hoy está listo para romperla con el Campanil en Primera.

“Hablamos con el profe (nuevo DT Juan Cruz Real) para conocerlo como profesional y persona, ver los objetivos suyos y los míos como profesional. Ya empezamos y ahora no paramos hasta romperla toda”, parte diciendo a RedGol.

La U de Conce, U de Chile y su deseo con el fútbol italiano

Luis Rojas ya no pertenece a U de Chile y admite que es historia pasada en su carrera. El hombre que pasó por el Crotone, Bologna y el Club Pro Vercelli de Italia dice que está para pelearlo todo en el Campanil.

“Quiero jugar lo más posible, disfrutar el fútbol con mis compañeros y lograr algo lindo con la U de Conce. No pienso en mantenernos en Primera, lo más importante es conseguir jugar alguna copa internacional y, ¿por qué no?, estar luchando los primeros puestos”, lanza.

Es ahí donde afloran sus años en el fútbol italiano, donde partió a temprana edad. Rojas reconoce que “fueron unos lindos años que pude competir en una linda categoría. Aprendí a conocer a muchas personas, técnicos y me llevo harto aprendizaje, esperando dar la vuelta y volver por allá”.

“El fútbol allá es muy táctico, mucho de pensar, entonces yo creo que eso hoy en día me ayuda mucho. También se debe a mi padre, me crió y enseñó todo lo que pudo”, aseguró.

Finalmente, Luis Rojas recalcó la importancia de tener a U de Concepción, el Conce y Huachipato en Primera. El talentoso volante nacido en U de Chile dice que eso le dará un plus extra al torneo.

“Va a estar muy bonito, interesante y los tres equipos jugando en Primera. El ambiente también va a ser grato, fue muy lindo poder subir, salir campeones y este año nosotros miramos hacia arriba solamente”, cerró.

