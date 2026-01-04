En lo que es un clásico del verano, la Serie Río de La Plata tiene definido su calendario para el torneo en Uruguay. Ahí, habrá masiva presencia chilena, liderada por Colo Colo, quien repite el plato tras participar en 2025.

Los albos tienen calendario definido, donde enfrentarán a grandes como Peñarol. Pero también hay otros importantes elencos del fútbol chileno que dirán presente, como Deportes Concepción, Universidad de Concepción y un tapado de última hora.

Es que este fin de semana se confirmó que Everton de Viña del Mar también participará de la cita charrúa. Es más, los viñamarinos enfrentarán a un viejo conocido nacional, en un partida que ya saca ronchas.

El partidazo de Everton en Serie Río de La Plata

Everton de Viña del Mar se suma a Colo Colo, Concepción y U de Concepción como elencos chilenos en el torneo Serie Río de La Plata. Los viñamarinos jugarán ante Independiente de Argentina, en un duelo que miran de reojo en la U.

Everton se salvó sobre el final del descenso en Chile /Photosport

El duelo entre ruleteros y el elenco de Avellaneda está programado para el martes 13 de enero, a las 21:00 horas en el Parque Viera de Montevideo. Everton reemplazará a Millonarios de Colombia, que se bajó del torneo.

Publicidad

Publicidad

Los viñamarinos darán el vamos a la participación chilena en el certamen, donde posteriormente se le sumarán Colo Colo y los equipos del Bio Bío. En materia futbolística, Everton presenta novedades sobre uno de sus delanteros.

Es que tras avanzadas negociaciones para partir a U de Concepción, Cristián “Chorri” Palacios truncó su fichaje y por ahora sigue siendo jugador del ruletero, por lo que dirá presente en el torneo uruguayo vestido de Oro y Cielo.

Publicidad