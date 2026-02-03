Colo Colo vuelve a estar en crisis. Pasaron más de cinco años para que sea el colista de la Tabla de Posiciones en Liga de Primera, y los dardos desde hinchas e históricos del club apuntan hacia una misma dirección: el entrenador Fernando Ortiz.

Los cuestionamientos al técnico argentino son tan potentes, que ya comienzan a mencionarse planes de contingencia en caso de que no continúe en el cargo, incluso afirman que hasta no podría llegar al Superclásico en marzo ante la Universidad de Chile.

Para peor, ni los números pueden ayudar a Ortiz, pues en la actualidad vive una mala racha de resultados al mando de Colo Colo, entre el final de la pasada temporada, los amistosos por la Serie Río de La Plata, y el comienzo de la Liga de Primera 2026.

La sequía de Ortiz que agiganta crisis en Colo Colo

Vamos a lo fáctico. El último triunfo que consiguió el “Tano” al mando del Cacique fue el 23 de noviembre del 2025, en el Estadio Monumental, cuando golearon a Unión La Calera por 4-1, con goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez.

Tras ello, Ortiz no supo más de victorias en Colo Colo. Fue goleado por Cobresalen El Salvador por 3-0 y cayó de local con Audax Italiano, que le hizo quedar afuera de copas internacionales. Así cerró su 2025. En este año, la situación siguió igual.

Dos empates y una derrota con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, sin considerar los penales en los duelos con Olimpia y Peñarol. Como corolario, la derrota en Valparaíso con Limache, que los deja colistas tras cinco años. ¿Podrá resistir la presión?

Los números del “Tano” en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo, en agosto de 2025 hasta la actualidad, Fernando Ortiz registra apenas un 43.3 por ciento de efectividad, en base a cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones

