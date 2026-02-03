Es tendencia:
Colo Colo

¡Era cosa de revisar! La clara señal que anticipaba el fracaso de Fernando Ortiz en Colo Colo

El DT de Colo Colo no ha tenido un buen comienzo de 2026. Esto viene a añadirse a lo hecho en la última parte del 2025.

Por Jose Arias

El DT no ve ni una.
El DT no ve ni una.

Colo Colo necesita despegar de una vez por todas en la Liga de Primera. El debut ante Deportes Limache fue catastrófico y se repite lo que se venía dando desde el año pasado. Es tiempo de decir basta.

Es para ello que desde Macul se ponen en modo emergencia y empiezan a planear el modo con el que contrarrestar los malos momentos. Evidentemente, uno de los sindicados como responsable principal es el técnico, Fernando Ortiz.

Llegado en septiembre del 2025, el Tano vino a poner paños fríos en una situación en la que Jorge Almirón tenía a Colo Colo al borde del colapso deportivo. Sin embargo, poco o nada ha logrado.

¡Se acaba la paciencia! Los horribles números que suma Fernando Ortiz desde su llegada a Colo Colo

¡Se acaba la paciencia! Los horribles números que suma Fernando Ortiz desde su llegada a Colo Colo

¿Revisaron el CV?

Justo en estas situaciones, da para reflexionar sobre qué fue lo que hizo que Colo Colo pensara en Fernando Ortiz como una solución. Su CV no era extenso y, de hecho, el paso por su último club había sido caótico.

En Santos Laguna, el Tano tuvo una campaña aún más mediocre que la actual. De hecho, de 17 partidos, sólo ganó dos, empató uno y perdió catorce, logrando un paupérrimo rendimiento del 13,7%.

Actualmente, Ortiz tiene una mejor racha que entonces. Con un rendimiento del 35,7%, el DT albo ha ganado cuatro de los catorce partidos disputados en Colo Colo, con tres empates y siete derrotas.

Fernando Ortiz vive un mal momento en Colo Colo | Photosport

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Filtran la verdadera razón de los malos resultados de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Muchos jugadores disconformes con…”

Filtran la verdadera razón de los malos resultados de Fernando Ortiz en Colo Colo: "Muchos jugadores disconformes con…"

