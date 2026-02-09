Universidad de Chile no ha comenzado el 2026 según las expectativas y han dejado muchas dudas. Patricio Yáñez analizó esto y apuntó contra Charles Aránguiz.

El Romántico Viajero tuvo un cambio de entrenador con la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de Francisco Meneghini. Si bien la idea era seguir con el positivo nivel que traían, por ahora han estado bastante lejos de mostrar buen fútbol, generando bastante preocupación en sus hinchas.

La crítica de Pato Yáñez

Luego de empatar 0-0 ante Audax Italiano en la primera fecha de la Liga de Primera, el duelo ante Huachipato era la oportunidad de Universidad de Chile de para mostrar una nueva imagen. Sin embargo, eso no pasó y cayeron por 2-1 en Talcahuano.

ver también Apuntan al pésimo estado físico de uno de los refuerzos en la derrota de U de Chile: “No está apto para jugar”

Si bien la mayoría de las críticas apuntan a Francisco Meneghini y los cambios que ha intentado implementar en el equipo, una postura distinta tuvo Patricio Yáñez. El campeón de Copa Libertadores con Colo Colo cargó contra Charles Aránguiz.

“Lo de Aránguiz es bajísimo. Es el motor, es el hombre que tiene que marcar la diferencia, tiene que empujar y no porque Aránguiz sea el único responsable sino porque él fue el mejor la temporada pasada y hoy está lejos“, dijo Yáñez en Radio Agricultura.

Desde el punto de vista de Pato Yáñez, el Príncipe tiene una mayor relevancia para que Universidad de Chile pueda subir de nivel. “Él tiene la obligación de levantar el equipo y cuando no levanta, es porque no está”, aseguró el ahora comentarista.

Publicidad

Publicidad

Aránguiz no ha podido brillar en el inicio del 2026. Imagen: Photosport

El siguiente partido de Universidad de Chile será ante Palestino en la Liga de Primera, este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los Azules solo suman 1 punto de 6 posibles, por lo que necesitan ganar con urgencia.