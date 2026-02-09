Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

La dura advertencia de Pato Yáñez a Deportes Concepción tras otra derrota: “No les va a alcanzar…”

El comentarista aseguró que el León de Collao buscó proponer algo en su visita a Católica, pero que la falta de gol les puede pasar la cuenta en su permanencia en la Primera División.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
El Conce sigue sin sumar puntos en este regreso a la Primera División.
© Photosport.El Conce sigue sin sumar puntos en este regreso a la Primera División.

Pese a la iniciativa con que Deportes Concepción salió a jugar el partido ante Universidad Católica, el León de Collao terminó cayendo por 2-0 en el Claro Arena, sumando con esto su segunda derrota en línea en este inicio de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente el equipo de Patricio Almendra es junto con Everton los únicos equipos que siguen si sumar puntos en este torneo. Esto ya preocupa a algunos, sobre todo por la falta de gol que se ve el plantel.

Así lo siente por lo menos Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura le mandó una dura advertencia al cuadro lila pensando en este 2026 jugando en la Primera División.

Arquero brasileño de Deportes Concepción se envalentona: “Tenemos equipo para competir con…”

ver también

Arquero brasileño de Deportes Concepción se envalentona: “Tenemos equipo para competir con…”

“Ya es preocupante”

El ex delantero valoró que “cuando tu tienes dos laterales como Vejar y Dávila es sinónimo de que el partido quieres jugarlo de una forma distinta. No te quieres arropar ni jugar atrás”.

Sin embargo, es en delantera donde a Yáñez se le encienden las alarmas: “Fue un partido bajo, bajísimo de Joaquín Larrivey. El otro día contra O’Higgins lo vi con mucha movilidad, pero ayer Católica lo neutralizó”.

Deportes Concepción es uno de los colistas del torneo tras dos fechas disputadas. | Foto: Photosport.

Deportes Concepción es uno de los colistas del torneo tras dos fechas disputadas. | Foto: Photosport.

Publicidad

“En el primer tiempo hubo cuatro centros en donde los buscaron y que lamentablemente no llegó. Lamentablemente el gol terminó por derrumbar a Conce”, agregó.

Para cerrar, el comentarista aseguró que “fue un buen primer tiempo, pero no les va a alcanzar. Si no convierte… y esa debe ser la preocupación tiene que el Pato Almendra, porque si no te alcanza jugando bien ya es preocupante”.

Apunta a ser referente de Deportes Concepción y marca el gran objetivo de 2026: “Quedarnos en primera por…”

ver también

Apunta a ser referente de Deportes Concepción y marca el gran objetivo de 2026: “Quedarnos en primera por…”

El próximo partido de Deportes Concepción

El León de Collao volverá a la acción ante Universidad de Concepción el domingo 15 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad
Lee también
El gran golpe doble que alista Colo Colo en el mercado de fichajes
Colo Colo

El gran golpe doble que alista Colo Colo en el mercado de fichajes

La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz
Colo Colo

La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz

Aquino le baja los humos a juveniles albos: "No han conseguido nada"
Colo Colo

Aquino le baja los humos a juveniles albos: "No han conseguido nada"

Manuel Pellegrini explica cómo gestó la proeza de Betis
Internacional

Manuel Pellegrini explica cómo gestó la proeza de Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo