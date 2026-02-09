Pese a la iniciativa con que Deportes Concepción salió a jugar el partido ante Universidad Católica, el León de Collao terminó cayendo por 2-0 en el Claro Arena, sumando con esto su segunda derrota en línea en este inicio de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente el equipo de Patricio Almendra es junto con Everton los únicos equipos que siguen si sumar puntos en este torneo. Esto ya preocupa a algunos, sobre todo por la falta de gol que se ve el plantel.

Así lo siente por lo menos Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura le mandó una dura advertencia al cuadro lila pensando en este 2026 jugando en la Primera División.

“Ya es preocupante”

El ex delantero valoró que “cuando tu tienes dos laterales como Vejar y Dávila es sinónimo de que el partido quieres jugarlo de una forma distinta. No te quieres arropar ni jugar atrás”.

Sin embargo, es en delantera donde a Yáñez se le encienden las alarmas: “Fue un partido bajo, bajísimo de Joaquín Larrivey. El otro día contra O’Higgins lo vi con mucha movilidad, pero ayer Católica lo neutralizó”.

Deportes Concepción es uno de los colistas del torneo tras dos fechas disputadas. | Foto: Photosport.

“En el primer tiempo hubo cuatro centros en donde los buscaron y que lamentablemente no llegó. Lamentablemente el gol terminó por derrumbar a Conce”, agregó.

Para cerrar, el comentarista aseguró que “fue un buen primer tiempo, pero no les va a alcanzar. Si no convierte… y esa debe ser la preocupación tiene que el Pato Almendra, porque si no te alcanza jugando bien ya es preocupante”.

El próximo partido de Deportes Concepción

El León de Collao volverá a la acción ante Universidad de Concepción el domingo 15 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

