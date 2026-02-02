Deportes Concepción cerró una gran temporada el 2025 donde lograron el esperado ascenso a la máxima división del fútbol chileno. Sin embargo, con el regreso a Primera, también hubo importantes cambios dentro del plantel, entre ellos la salida de Joaquín Muñoz, quien se refirió a su despedida del club.

El León de Collao sufrió un fuerte recambio al anunciar que 9 jugadores, que fueron parte de la hazaña, no continuarán en el club. “Informamos que los siguientes futbolistas finalizan su vínculo contractual con nuestra institución: Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y ⁠Fernando Cornejo“, agregaron desde el equipo a través de un comunicado.

“Asimismo, agradecemos y despedimos a quienes finalizan su período de préstamo: Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez”, añadieron.

ver también La osada apuesta de Leo Valencia en su primer año en el Conce: “Tenemos la convicción de pelear por…”

Joaquín Muñoz habla de su salida de Concepción

En conversación con AS, el jugador que ahora se sumó a Magallanes de Primera B, señaló que fue complicado. “Se han portado medio mal. Uno entiende que la B tiene otro tipo de futbolista y que en Primera es difícil, pero siento que a muchos no le dieron la oportunidad”.

“No tengo nada contra la gente que llegó, porque suman y serán aportes, pero si hay algunos que merecían jugar en Primera y se la ganaron por lo que hicieron para ascender”.

El jugador se despidió del club y ahora fichó por Magallanes/Photosport

Publicidad

Publicidad

Asimismo, señaló que pensó que iban a valorizar a la gente que luchó desde la Segunda División y que logró el ascenso. “Hoy creo que solo queda (Joaquín) Larrivey. Entiendo que hay cosas de rendimiento y que Primera es otro fútbol, pero algunos chicos pudieron tener alguna oportunidad”.

En la misma línea reconoce que sabía que no entraba en el nuevo proyecto. “Aunque ellos nunca me lo hicieron saber en la cara. Me lo quisieron decir en un café y les dije que ya no era el momento, porque debieron hacerlo cuando terminó el campeonato. Es ahí uno necesita la mayor honestidad de parte de un club. Son formas de trabajar y no hay nada que hacer”.

Añadiendo que prefiere no dar nombres, pero que la directiva pudo ser más directa con varios jugadores. “Algunos se ilusionaron con estar en Primera, algo que muchos no habían logrado nunca, pero el club tiene sus ideales y uno lo logra entender con el tiempo”.

Publicidad