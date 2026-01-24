Luego de dejar una muy buena imagen en su estreno por la Serie Río de La Plata, cuando vencieron a Cerro Largo por 3-1, Deportes Concepción tenía su segundo partido amistoso en Uruguay, esta vez ante el Montevideo City Torque del “querido” Salomón Rodríguez.

Aunque a diferencia del duelo anterior, el técnico Patricio Almendra decidió utilizar una formación alternativa, dándole descanso a sus principales figuras, y permitiendo que otro grupo de sus nuevos refuerzos vieran acción en suelo oriental.

Esa diferencia se notó en la cancha del Estadio Charrúa de Montevideo. Concepción tuvo un primer tiempo para el olvido, que se consagró con la derrota definitiva por 2-0, con anotaciones de Juan Quintana (11′) y Franco Pizzichilo (30′). Para peor, Cristián Suárez recibió tarjeta roja en los 53′.

¿Por qué Concepción jugó con suplentes ante Torque?

La decisión que tomó el entrenador lila no fue azarosa. Ya que con menos de un día de descanso, el “León de Collao” tendrá el último amistoso de su gira en Uruguay, donde hará “el honor” de cerrar la edición 2026 de la Serie Río de La Plata.

Deportes Concepción tendrá un apretón de altísimo nivel este sábado 24 de enero, cuando deba visitar a un campeón de América como Nacional de Montevideo, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Gran Parque Central de la capital oriental.

Publicidad

Publicidad

Será la oportunidad para que el “Pato” Almendra vuelva a utilizar su mejor contingente, con el capitán y goleador Joaquín Larrivey a la cabeza, con la mente en su regreso oficial a la Primera División después de casi dos décadas.

ver también “Ya se solicitó a la ANFP”: dura noticia remece el debut de Concepción en su regreso a la Liga de Primera

¿Cuándo es el debut en Liga de Primera del “León”?

Por el momento, pese a la solicitud hecha por Deportes Concepción para invertir su localía, la ANFP ratifica que su estreno en el Torneo Nacional será este domingo 1 de febrero ante O’Higgins en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. Aunque todo está en veremos.

Publicidad