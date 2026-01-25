Un partidazo se jugó este domingo por la fecha 23 de la Premier League, donde Manchester United dio el gran golpe y le quitó el invicto a Arsenal en el Emirates Stadium.

Los Diablos Rojos se acordaron que son un equipo grande y fueron a Londres para bajar al líder del fútbol inglés, tras un entretenido 3-2 en el siempre dinámico certamen británico.

La victoria viene a consolidar el momento del United, que en la jornada anterior venció a Manchester City, el otro equipo que lucha por el título de la Premier League.

Golazos del United y le da una ayuda al Manchester City

El partido arrancó mejor para los Gunners, que se pusieron arriba en la cuenta mediante un autogol del argentino Lisandro Martínez, a los 29 minutos de juego.

Los mancunianos respondieron con la paridad del camerunés Bryan Mbeumo, quien en los 37′ aprovechó un error en la salida de Arsenal para igualar las acciones en Emirates.

El desnivel llegó con un golazo del danés Patrick Dorgu, que con un remate desde fuera del área dejó a David Raya sin opciones. Era el 2-1 a los 51′. Partidazo.

Arsenal, que siempre tiene vida gracias a la pelota muerta, igualó en los 84′ tras un córner, porque un rebote en el área chica le quedó al español Mikel Merino quien tuvo que empujar la pelota.

Todos pensaban que el encuentro iba a terminar igualado, sin embargo, Mateus Cunha dejó en silencio el recinto de Londres con un derechazo colocado desde fuera del área, para así decretar el 3-2 final para la visita.

Arsenal sigue como líder con 50 puntos, pero no se puede escapar de Manchester City y Aston Villa, que tiene 46. Manchester United, en tanto, se anima y trepa al cuarto lugar con 39 unidades.

La tabla de posiciones de la Premier League

