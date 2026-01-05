La paciencia del Manchester United llegó a su final luego que se oficializará el despido de Rúben Amorim. Tras el 1-1 ante el Leeds por la fecha 20 de la Premier League 2025-26, los Diablos Rojos oficializaron el adiós del entrenador portugués.

Por medio de un corto comunicado de prensa, el club confirmó que “Rúben Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United”.

“Con el equipo en el sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de alcanzar el mejor puesto posible en la Premier League”, agregaron.

Además, ratificaron que será Darren Fletcher, ex jugador del club y que actualmente dirigía en inferiores, quien dirigirá de mantera interina al equipo hasta que llegue un reemplazante definitivo.

Los números de Rúben Amorim en el United

El entrenador luso alcanzó a dirigir con los Diablos Rojos un total de 63 partidos con 24 triunfos, 18 empates y 21 derrotas, logrando un 47.62% de rendimiento. Al mando del club no pudo ganar ningún título, aunque sí pudo llegar a la final de la UEFA Europa League 2024-25, instancia donde cayó ante el Tottenham.

Su irregular andar en el equipo tras reemplazar al neerlandés Erik ten Hag es clave para entender esta decisión del United. Sin ir más lejos la temporada 2024-25 de la Premier League la cerró en el 15° puesto, mientras que ahora marchaba sexto, a lejanos 17 puntos del líder Arsenal y fuera de los puestos a competiciones europeas.

Amorim es el segundo entrenador que se queda sin trabajo en este inicio del 2026 en Inglaterra tras el despido que sufrió el italiano Enzo Maresca en el Chelsea.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester United?

El próximo partido de los Diablos Rojos será este miércoles 7 de enero desde las 17:15 (hora de Chile) ante el Burnley en el Turf Moor. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Premier League 2025-26.