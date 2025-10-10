A raíz del buen pasar que vive Alexis Sánchez en el fútbol europeo con Sevilla, vale la pena recordar que en sus casi dos décadas en el Viejo Continente, paseó su talento por los equipos más importante del planeta, entre ellos Manchester United.

Fue en Inglaterra donde coincidió con uno de los entrenadores más destacados del siglo 21 como el portugués Jose Mourinho, quien lo sacó desde Arsenal en una operación que incluyó el intercambio con el volante armenio Henrikh Mkhitaryan.

Precisamente el hoy jugador del Inter de Milán presentó su libro “Mi vida siempre en el centro”, donde reveló una anécdota que le vincula con Alexis durante su estadía en el Reino Unido, apuntando a cómo “The Special One” lo persuadió en beneficio del chileno.

Acusó a Mourinho de “cortarlo” en beneficio de Alexis

El armenio reveló que Mou le enviaba todas las noches mensajes a través de WhatsApp, donde le escribía “‘Miki, por favor, vete’, ‘Miki, por favor, vete, para que pueda llevarme a Alexis Sánchez’“. Además, recordó que ni siquiera le dirigía la palabra en los entrenamientos.

A estos mensajes Mkhitaryan les respondió que “no me voy solo para complacerte, y te ruego que no me escribas más. Si quieres, habla con Mino Raiola (su agente)”, para luego revelar su diálogo con Mourinho donde le enfrentó por su actitud con él.

“Llevas un año y medio criticándome, desde que llegué al United… a lo que me respondió que ‘¿sabes lo que te digo? Eres una mierda. ¿Lo entiendes? Eres una mierda. Eres una mierda. Enorme. Vete, no quiero volver a verte“, afirmó el volante, quien tras el corte de la relación vino el intercambio con Alexis.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Maravilla”?

Alexis Sánchez se prepara intensamente con Sevilla para la vuelta a la actividad en La Liga, cuando este sábado 18 de octubre reciban en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Mallorca, desde las 09:00 de la mañana (en Chile).