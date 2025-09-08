Es tendencia:
Ecuador se ilusiona con José Mourinho para el Mundial y responden con todo: “Cada uno…”

La Tri clasificó sin problemas a la Copa del Mundo, sin embargo, el trabajo de Sebastián Beccacece es muy cuestionado.

Por Carlos Silva Rojas

En Ecuador quieren a Mourinho como DT.
Uno de los equipos sudamericanos que ya está clasificado para el Mundial de 2026 es Ecuador, que de la mano a su gran camada de jugadores irá otra vez al certamen planetario.

La Tri accedió a la Copa del Mundo de la mano del entrenador Sebastián Beccacece, sin embargo, el argentino está siendo duramente cuestionado por el nivel de juego de su equipo.

Ecuador acumula cuatro partidos consecutivos empatando 0-0, es por ello que el ex seleccionado tricolor Jefferson Montero pidió la salida del melenudo DT y postuló a José Mourinho como candidato para dirigir en el Mundial.

¿Llega al Mundial? Aseguran que José Mourinho le aserrucha el piso a Sebastián Beccacece

Beccacece reacciona al rumor de que Mourinho llegue a Ecuador

Mourinho está libre tras ser despedido de Fenerbahçe, es por ello que en la mitad del mundo se ilusionan con tenerlo, situación de la que habló el propio Beccacece.

Siempre digo que en las opiniones cada uno es libre de expresar lo que siente. De ahí está la responsabilidad y me centro en lo que aporta. Debemos multiplicar lo positivo”, dijo el ex estratega de Universidad de Chile.

Sebastián Beccacece está cuestionado en Ecuador. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

“Estoy enfocado puerta adentro, en lo importante, en desarrollar un plan. No es aconsejable gastar energías en algo que no depende de uno. Uno debe ser respetuoso de las opiniones, de donde vengan”, agregó el rubio DT.

Ecuador cerrará el proceso para el Mundial de 2026 este martes, cuando reciba a Argentina en Guayaquil.

