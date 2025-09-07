Sebastián Beccacece aseguró la participación de Ecuador en el próximo Mundial 2026. El estratega trasandino con el empate ante Paraguay confirmó su participación en el máximo torneo y ahora se mide ante Argentina para cerrar a lo grande la campaña de Eliminatorias.

Sin embargo, el presente del adiestrador no es el de los mejores. Es que a pesar de clasificar al Mundial, acumula cuatro partidos sin saber de victorias. Para peor solo han sido empates y en ninguno ha logrado marcar.

Rendimiento que se suma a sus cuestionadas convocatorias donde se especula que hay intervención de terceros. Por lo mismo, un ex seleccionado de Ecuador decidió tomar cartas en el asunto y poner sobre la mesa a su reemplazante: José Mourinho.

“Hagamos una posible oferta para Mourinho para que pueda dirigirnos en el Mundial, creo que a los chicos les encantará la idea”, aseguró Jefferson Montero. El ex seleccionado de la “Tri” ve con preocupación como varios de sus jóvenes talentos no logran despegar con Beccacece. Por lo mismo decidió dar un golpe de timón.

“Sabemos la relación que tiene con Mourinho, especialmente Antonio Valencia. Sabemos el cariño que se tienen ambos. Puedo hablar con Mourinho para que pueda dirigir el Mundial. Creo que podríamos sacarle mucho provecho. Esperemos que el próximo técnico sepa aprovechar el talento que hay en la selección”, recalcó sobre el adiestrador que hace unos días fue despedido del Fenerbahce.

¿Cuánto es el sueldo de José Mourinho?

El estratega portugués cuenta con un extenso curriculum con presencia en los clubes más importantes del planeta. Además ya ganó todo lo que disputó, incluyendo Champions League.

Pero la piedra de tope es nada menos que su salario. En su última etapa en el Fenerbahce, el estratega recibió 10,5 millones de euros por temporada. Lo que puso al adiestrador entre los diez mejores pagados del planeta.

Cifra no menor ya que Sebastián Beccacece recibe 2,4 millones. Aunque la paciencia con el ex ayudante de Jorge Sampaoli se agota y no se descarta un cambio de dirección al termino de su contrato en 2026.