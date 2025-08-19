No está Cristiano Ronaldo: José Mourinho elige al mejor y peor jugador de fútbol

ver también Era golazo de Iván Morales: Compañero en Sarmiento le roba tanto en la boca del arco

José Mourinho es uno de los entrenadores con más experiencia en todo el planeta fútbol con 20 años de carrera y 26 títulos en su vitrina. Por lo mismo, ahora decidió hacer un repaso de su carrera y abrió debate con una particular elección: el mejor y peor futbolista que dirigió.

El adiestrador que ahora se encuentra en el Fenerbahce, donde sonó Alexis Sánchez, hizo un repaso de su carrera. Pero reconoció que no fue difícil hacer la elección del mejor jugador que tuvo que enfrentar.

“(Lionel) Messi”, respondió fuerte y claro al medio SportyNet. “Porque cada vez que jugaba contra él me obligaba a pensar mucho”, enfatizó. El adiestrador se inclinó por el trasandino a quien enfrentó en más de 20 ocasiones.

Lo que llamó la atención ya que no eligió a Cristiano Ronaldo, con quien marcó una época en el Real Madrid. Mientras que con la “Pulga” se hizo conocida su rivalidad en más de un enfrentamiento.

Mourinho con su máximo rival dentro de la cancha: Lionel Messi (Photo by Michael Steele/Getty Images)

El peor futbolista según José Mourinho

Ahora el tono cambió radicalmente para elegir al peor futbolista que dirigió. Es que ahora José Mourinho se enfocó en aquel jugador que más canas verdes le sacó. Por lo que apuntó al brasileño Carlos Alberto y con quien ganó la Champions League en 2004 bajo la dirección del Porto.

“Contribuyó significativamente en la aparición de mis canas”, recalcó al medio citado. Es que el brasileño, que por ese entonces tenía 18 años, se transformó en el jugador diferente del Porto. Por lo que costó más de la cuenta adaptarlo a la táctica y al orden en la marca.

Trabajo que trajo sus frutos ya que además de ganar la Champions League al Mónaco, conquistó el campeonato portugués y la intercontinental al Once Caldas.