La Selección Chilena tiene en el 2016 el segundo mayor hito de su historia: ganar la Copa América en Estados Unidos. Y con una receta que hoy la revela Arturo Vidal.

El 26 de junio de ese año, la Roja dirigida por Juan Antonio Pizzi empató en el tiempo regular y de alargue ante la albiceleste de Lionel Messi y compañía. Luego, en penales, nuestro país se trajo la segunda Copa América.

Por eso, el King trae al presente el recuerdo de ese partido y como el técnico planificó hasta lo más detallado el frenar al astro argentino que hoy está en el Inter Miami.

ver también Arturo Vidal citado por el Tribunal de Disciplina: puede jugar contra la UC, pero queda colgando ante U de Chile

Arturo Vidal y el plan perfecto para anular a Lionel Messi

En el video publicado por el canal de YouTube “A dos Cámaras”, Arturo Vidal recordó el partido disputado en Nueva Jersey, donde la misión tenía nombre y apellido: Lionel Messi.

“Lo que teníamos claro era que cuando Leo tuviera la pelota, todo jugador que estuviera cerca, tenía que acercarse a ayudar a presionarlo”, comentó el volante de Colo Colo.

ver también Rusos aseguran que Arturo Vidal seguirá en la Selección Chilena: hilarante afiche para amistosos

“¿Por qué? Porque sabíamos que es el jugador más importante que tiene Argentina”, agregó en el detalle más táctico de como fue la formación de Chile para ese partido.

Publicidad

Publicidad

Luego, agregó: Y es el único que te puede dejar solo, puede ir contra uno, dos o tres. Puede pasarse a tres y hacer un gol. Lo que tenía este equipo era que estaba muy concentrado en lo que se planificó, que era marcar a Messi sin darle muchas opciones“.

Lionel Messi no pudo festejar dos copas américa al hilo entre 2015 y 2016. Foto: Mexsport/Photosport

“Fue un partido perfecto”

Hay que recordar que el tiempo reglamentario de Chile y Argentina terminó sin goles. Luego, en el alargue se mantendría el idéntico marcador hasta llegar a la tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

Para Arturo Vidal, el desempeño de nuestro país estuvo rozando la perfección. “Lo bueno de este partido es que en ningún momento, con el balón, nos apuramos. Lo que hacíamos cuando recuperábamos era que el equipo estuviera amplio para que nunca nos pudieran presionar”, señaló.

“Físicamente éramos superiores a ellos, porque lo hemos demostrado siempre, los chilenos físicamente somos muy buenos. Nos preparamos al cien en esta Copa América Centenario (…) Fue un partido perfecto“, cerró.

Revisa el análisis del King:

Publicidad