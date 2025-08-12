Un junte para la historia nos depara noviembre de 2025. Tres selecciones que no van al Mundial tendrán una especie de triangular amistoso. Rusia, Perú y Chile se verán las caras, en Sochi.

Se trata de los amistosos cerrados por la Selección Chilena para fin de año. En ellos, un renovado equipo nacional intentará partir con el pie derecho en el ámbito internacional, tras el final de las Eliminatorias.

Primero será la fecha de Eliminatorias, donde el combinado nacional tendrá que cerrar un ciclo pésimo, esta vez con, supuestamente, nuevas caras. De eso se preocupará Nicolás Córdova.

ver también El único jugador de Colo Colo que es fijo en la nueva selección chilena de Nicolás Córdova

Rusos ya se viven el amistoso con Chile

Los rusos no estarán en el Mundial. Esto no se debe a un fracaso en las Eliminatorias, sino a una decisión unilateral de parte de los organismos internacionales del fútbol, que marginaron a los dirigidos por Valeri Karpin, debido a la guerra en Ucrania.

Pero, donde no va la FIFA, va Chile. Es por ello que la Selección se dirigirá a Sochi, al igual que Perú, donde se llevarán a cabo los encuentros. Desde el elenco del Kremlin ya se frotan las manos.

Y para empezar a calentar el partido, hicieron un especial afiche. Se trata de un dibujo en el que aparecen los principales exponentes de cada selección. En el caso de Chile, aparece Arturo Vidal, pese a que ni siquiera sabemos si será considerado por Córdova.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Chile con Rusia y Perú?

La Roja enfrentará a Rusia el 15 de noviembre, en Sochi. Luego, tres días después, hará lo mismos con su similar de Perú, en la misma ciudad.