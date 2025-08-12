El único jugador de Colo Colo que es fijo en la nueva selección chilena de Nicolás Córdova

La selección chilena va a cerrar el triste proceso eliminatorio para el Mundial de 2026, donde se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y sin chances de clasificar siquiera al repechaje.

El flojo Ricardo Gareca se fue y el fierro caliente lo tomó Nicolás Córdova, quien asumió de forma interina la banca nacional para los partidos ante Brasil y Uruguay.

El nuevo seleccionador se olvida de los viejos de la Generación Dorada y se centra en la sangre nueva del fútbol chileno, es por ello que alista una nómina completamente renovada.

El único jugador fijo de Colo Colo para la Roja de Córdova

Nicolás Córdova junto a su staff está preparando la convocatoria, la cual se espera salga en los próximos días, debido a que Chile vuelve a la cancha el 4 de septiembre ante Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro.

Poco a poco se empiezan a conocer los nombres de algunos jugadores que tiene considerado el DT y pese a la nefasta campaña de Colo Colo en 2025 hay un albo que asoma como fijo.

Lucas Cepeda es el único albo que asoma como irreemplazable en el listado de la Roja, porque ya rindió con la camiseta nacional en el proceso que está en desarrollo y además tiene mucho futuro, ya que apenas tiene 22 años.

El puntero del elenco popular registra dos goles en las presentes Eliminatorias, ambos contra Venezuela, y pese a que no le anotó a Argentina fue el mejor de Chile en la derrota por 1-0 en el estadio Nacional.

Otro jugador de Colo Colo que podría meterse en el listado es Vicente Pizarro, sin embargo, el zurdo tiene mucha competencia en la mitad de la cancha y por ahora no asoma como fijo para Nicolás Córdova.

