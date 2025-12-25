Gigante de Europa que fichó a Sebastián Rozental se fija en seleccionado nacional: “Jugador dinámico”

El mercado de fichajes empieza a moverse en este cierre de año, y uno de los jugadores que tiene mayor proyección es Lucas Cepeda. El delantero de Colo Colo tiene vía libre para salir en está ventana de contrataciones y en el Monumental esperan por una importante oferta por el seleccionado nacional.

El futbolista nacido en Viña del Mar ya sonó en River Plate, Bologna, Alavés y Atalanta. Aunque las propuestas no fueron lo suficientemente convincentes para que el jugador emigre de Pedreros.

El tema es que Colo Colo no clasificó a copas internacionales para el 2026. Por lo que el escenario cambió totalmente. Así lo reconoció Aníbal Mosa, que dejó las puertas abiertas a recibir ofertas por el jugador.

El gigante que se fija en Lucas Cepeda

Ante este panorama, desde Escocia pusieron los ojos en Lucas Cepeda. Asi lo detalló The Rangers Journal que es un medio partidario justamente del Rangers de Glasgow. El mismo club que en 1997 fichó a Sebastián Rozental.

En un estudio completo del mercado de fichajes, se fijaron en el chileno como una alternativa en el equipo titular para jugar por las bandas. “Necesitamos más delanteros que contribuyan con goles y asistencias, particularmente desde las bandas”, recalca la publicación en X.

Cepeda fue de lo más destacado en Colo Colo en el 2025

Tras ello, se hace un exhaustivo análisis de Cepeda. “se ha consolidado como uno de los mejores talentos de la liga chilena. Conocido por su versatilidad y habilidad, este extremo zurdo puede jugar como extremo por la banda izquierda o como interior por la derecha, y ocasionalmente ha cubierto la posición de lateral izquierdo”, describieron en el informe de scouting.

“Siempre toma las decisiones correctas en el momento oportuno, una cualidad que ha mejorado visiblemente con cada temporada”, alertaron sobre Lucas. Incluso se le comparó con jugadores del actual plantel del Rangers donde el chileno presenta mejores estadísticas.

