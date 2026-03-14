Luego de un intenso proceso de preparación durante todo el verano, con entrenamientos diarios de hasta tres horas, la selección de cheerleaders del Colegio Mayor Peñalolén arribó este jueves a Estados Unidos para representar a Chile en el UCA All Star National Championship, torneo que se disputará este 14 y 15 de marzo en Orlando, Florida.

La competencia —considerada un mundial juvenil del cheerleading, disciplina que combina gimnasia, acrobacia, baile y coordinación grupal— reunirá a equipos de distintos países, instancia a la que el conjunto chileno llega como actual campeón del Cheer Challenge Chile 2025, título nacional que antecedió su participación en el certamen.

Chilenas buscarán hacer historia en el Mundial de Cheerleading

“Competir en Estados Unidos siempre es un desafío grande, porque el nivel es muy alto y participan escuadras con mucha experiencia”, señala Daniela Acuña, quien junto a Ricardo Vergara lidera el cuerpo técnico de la delegación.

“Nuestras expectativas están puestas en realizar una presentación sólida, disfrutar la experiencia y demostrar el nivel que hemos desarrollado. Si logramos ejecutar la rutina tal como la entrenamos, ya será una muy buena actuación”, proyecta.

La delegación está integrada por 26 deportistas de entre 11 y 18 años, estudiantes que cursan desde 6° básico hasta IV medio. Para Acuña, competir con un grupo tan numeroso supone también un desafío organizativo, aunque al mismo tiempo constituye una de las principales fortalezas del plantel.

Según explica, el funcionamiento del conjunto se sostiene en la comunicación permanente, la confianza entre compañeras y un fuerte sentido de equipo. “Cada una tiene un rol claro dentro de la rutina y todas saben que el resultado depende del trabajo colectivo”, comenta.

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De cara al campeonato internacional, el grupo debió enfrentar un exigente calendario de entrenamientos. Las integrantes comenzaron a trabajar sus rutinas en diciembre y continuaron durante enero y febrero, resignando parte de sus vacaciones y tiempo familiar con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo.

Según detalla Acuña, se trató de un proceso intenso que puso especial énfasis en la preparación física, el fortalecimiento técnico y la coordinación del conjunto. “Fue exigente, pero también muy motivante, porque las chicas saben que representar al colegio y a Chile en una instancia de este nivel es una oportunidad enorme”, afirma.

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En la competencia de este fin de semana, el equipo participará en la categoría Level 2.2 Senior Prep, una de las divisiones más exigentes del campeonato. Respecto de las metas trazadas, la entrenadora es clara: “Nuestro sueño es lograr una rutina perfecta, lo que en nuestra disciplina se conoce como hit zero. Creemos que tenemos las condiciones para conseguirlo, porque hemos trabajado mucho la seguridad de los elementos y la conexión entre las chicas. Más allá del resultado, lo importante es que salgan al tapete con confianza y muestren todo el trabajo realizado”.

Para la entrenadora, más allá de la clasificación final, la participación en este torneo representa una experiencia especialmente significativa para el grupo. Competir en un escenario internacional, establece ella, permite a las integrantes medirse con delegaciones de distintos países y vivir una instancia formativa tanto en lo deportivo como en lo personal. “Llevar el nombre de Chile y compartir la disciplina que amamos es un orgullo muy grande y una motivación extra para dar lo mejor”, concluye.