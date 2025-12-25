Lucas Cepeda se transformó sorpresivamente en uno de los temas más comentados en redes sociales. Pero ahora, el futbolista en Colo Colo no fue protagonista de un rumor de mercado ni una posible salida del Monumental.

El tema es que el delantero zurdo protagonizó uno de los cahuines más comentados de las últimas horas. Esto debido a que se especula que llegó al final su relación con Steffi Elizondo. Incluso circularon enigmáticos mensajes en sus cuentas de Instagram.

La primera alerta vino cuando se dieron cuenta que ambos ya no se siguen. Tampoco hay recuerdos de su último viaje de vacaciones ni de su aparición en la Gala Crack. Pero luego vino una historia que dejó la grande.

La postal que desató los rumores del quiebre entre Lucas Cepeda y Steffi Elizondo

Mientras Cepeda compartía con su familia, Steffi Elizondo subió una publicación rumbo a una fiesta para celebrar navidad. Lo que de inmediato alertó a los hinchas del posible quiebre. A tal punto que se lo hicieron saber en los comentarios de la historia.

Incluso algunos hicieron relación con lo ocurrido con Jere Klein, que terminó su relación de la misma forma. A tal punto que especularon que se podría venir el prime definitivo de Cepeda tras confirmarse su quiebre. Por lo que las ilusiones se ponen en el 2026 y el despegue definitivo de Lucas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda se ha transformado en una de las principales figuras de Colo Colo, y por lo mismo desde ByN indicaron que esperan una oferta importante por el jugador formado en Santiago Wanderers. Su contrato está vigente en el Cacique hasta finales del 2026 y existe la chance de renovarlo, dependiendo de los rendimientos a lo largo de la temporada.