Buenas noticias en La Florida. El Tribunal de Disciplina de la ANFP absolvió al mediocampista argentino Federico Mateos. Éste fue expulsado por doble amonestación en el encuentro de Audax Italiano ante Unión La Calera.

El volante había visto la cartulina roja tras recibir dos amarillas, lo que en primera instancia lo dejaba automáticamente fuera del próximo compromiso. Sin embargo, el organismo autónomo revisó los antecedentes y decidió absolverlo del castigo.

ver también Joaquín Sosa queda con sangre en el ojo contra la U de Chile: “Se quedaban mucho en el piso”

Eso sí, la resolución confirmó que se le computará una tarjeta amarilla. Por lo que el mediocampista seguirá sumando en el registro disciplinario, pero sin suspensión inmediata.

La determinación cambia por completo el panorama del cuadro itálico, que ahora podrá contar con uno de sus hombres clave para el siguiente desafío del campeonato.

El jugador de Audax Italiano, Federico Mateos podrá estar ante el Cacique

Estará contra el Cacique

Con la absolución ya oficial, Mateos quedó habilitado para enfrentar a Colo Colo en la próxima fecha. El partido se disputará este sábado 7 a las 18:00 horas en el estadio de Audax, en un duelo que asoma como uno de los más atractivos de la jornada.

Publicidad

Publicidad

ver también El respaldo del plantel de Colo Colo a Fernando Ortiz: “Trabajamos para ayudarlo”

Audax Italiano llega golpeado tras caer 3-0 ante Unión La Calera en la Liga de Primera y con la obligación de hacerse fuerte en casa para recuperar terreno. Enfrente estará Colo Colo, que también arriba herido luego de perder 1-0 el Superclásico.

El Cacique se mantiene quinto con 9 puntos. Los itálicos, en tanto, son séptimos con 7 unidades, por lo que el duelo asoma clave para ambos en la pelea por la parte alta de la tabla.

Resumen:

El Tribunal de Disciplina de la ANFP absolvió a Federico Mateos tras su expulsión por doble amarilla ante Unión La Calera.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista argentino quedó habilitado y podrá ser de la partida en el crucial duelo de este sábado 7 de marzo ante Colo Colo.

El partido es vital para ambos equipos, ya que Audax (7 puntos) busca recuperarse de una goleada, mientras que el “Cacique” (9 puntos) llega herido tras perder el Superclásico.