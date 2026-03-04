Claudio Aquino está pasando por un duro momento en Colo Colo. El argentino sigue sin convencer a los hinchas del Cacique y este fin de semana terminó lesionado en el Superclásico, lo que enciende alarmas para lo que viene.

En la derrota frente a la U, el mediocampista sintió un pinchazo que lo obligó a dejar el campo de juego. Desde entonces se ha mantenido entrenando al margen de sus compañeros, por lo que muchos esperaban por lo que pasara este miércoles en el Estadio Monumental.

Sin embargo, las noticias que hubo no fueron las que querían escuchar. Esto, ya que el trasandino no ha logrado dejar atrás las molestias y sigue con trabajos especiales a tres días de enfrentar a los Itálicos.

Claudio Aquino con un pie afuera de Colo Colo para visitar a Audax Italiano

Claudio Aquino está cada vez más cerca de ser baja en Colo Colo para su visita a Audax Italiano. El Cacique podría perder al argentino para el encuentro debido a los problemas físicos que le dejó el Superclásico.

Claudio Aquino está en duda en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en Sportscenter de ESPN reveló lo ocurrido este miércoles en el Estadio Monumental. Ahí contó que el ex 10 nuevamente estuvo realizando trabajos al margen de sus compañeros, lo que le deja un problema a Fernando Ortiz.

El técnico no ha logrado encontrar una delantera titular, pero siempre contó con Claudio Aquino entre sus principales opciones. Ahora tendrá que ver si se la juega por un reemplazante más retrasado para insistir con el doble 9 o si apuesta por cambiar las cosas.

Esta lesión vuelve a tener al argentino en la mira de los hinchas del Cacique. Ya desde el año pasado que muchos pedían su salida y luego de desaparecer frente a la U, varios perdiendo la paciencia.

Quedará esperar para ver cómo rearma Fernando Ortiz la oncena para lo que viene. Este fin de semana no tienen más que ganar para recuperar confianza, seguir peleando en la parte alta y así levantarse después de un Superclásico para el olvido.

Claudio Aquino sigue entrenando para poder ser opción en Colo Colo. El argentino espera recuperarse en tiempo récord para así ir a buscar los tres puntos ante Audax Italiano en La Florida.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino en 2026?

En lo que va de temporada 2026, Claudio Aquino ha disputado 5 partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha aportado con 1 gol y 1 asistencia en los 334 minutos que acumula dentro de la cancha.

