Colo Colo

Claudio Aquino no entrena en Colo Colo: Pastrán y Hernández son opciones de reemplazo

Claudio Aquino no ha entrenado con normalidad en Colo Colo tras lesionarse en el clásico conta U de Chile: Hernández y Pastrán son opciones.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo tiene una semana muy dura, pues perdió ante Universidad de Chile y s urgente que pueda lavar esas heridas el sábado, contra Audax Italiano en La Florida.

El problema para el DT Fernando Ortiz es que todo indica que tendrá una ausencia muy importante, pues Claudio Aquino está lesionado y es muy difícil que pueda jugar ante los itálicos.

En el segundo tiempo ante U de Chile sufrió un problema muscular, luego de lanzar al arco. Inmediatamente fue reemplazado por Leandro Hernández.

Aquino salió con problemas y no estuvo en la práctica de Colo Colo”, señalaron en Radio Cooperativa, agregando que “comienzan los cuidados para ver si llega a jugar ante Audax”.

El reemplazo de Claudio Aquino ante Audax

Sin Aquino, es posible que Ortiz vuelva a echar mano a un juvenil al que le está dando minutos durante toda la temporada: Leandro Hernández.

Sin embargo, existe la chance de que Lautaro Pastrán pueda ser titular por primera vez en la temporada, pues solamente ha entrado desde la banca ante O’Higgins y la U de Chile en el segundo tiempo.

“Pastrán tiene otra movilidad, más experiencia”, señaló Barti por una de las cartas que se puede jugar Ortiz para que los albos sigan encumbrados en la parte alta de la tabla.

“Sea como sea, los técnicos tienen claro que nada funcionará igual cuando se hace un cambio, hay un costo que se debe asumir por la categoría que tiene Aquini, aunque no tenga la preponderancia de antes“, dijo Goldberg.

