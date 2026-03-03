El gol de Alexis Sánchez en el pasado ‘Gran Derbi’ entre el Real Betis y Sevilla no solo aportó al empate de los blanquirrojos, sino que también aumentó en la leyenda del Niño Maravilla a lo largo del mundo. Es que el tanto que convirtió entra al gran listado de clásicos donde el chileno pudo anotar o asistir.

Son diez los clásicos en los que el nacido en Tocopilla le ha entregado una alegría a su equipo. Partiendo el listado con el Superclásico del fútbol chileno, cuando en 2006, jugando por Colo Colo convirtió un tanto en el triunfo 4 a 2 ante Universidad de Chile.

Dos años más tarde, en el Superclásico de Argentina, Alexis asistió a Radamel Falcao en el empate, que luego sería victoria, de River Plate ante Boca Juniors. Ya en 2013 y en el viejo continente, Sánchez anotaría uno de los mejores goles en la historia de ‘El Clásico’ entre Barcelona y Real Madrid. Este gol le daría el triunfo al Barça.

Tan solo unos días después y también jugando por los blaugranas, el chileno le convertiría al Espanyol, estando a la altura en rendimiento en los dos clásicos que disputó con el club.

Tras cumplir en España, el salto al Arsenal sería muy importante para Alexis Sánchez. Incluso, muchos hinchas comentan que ahí se vio su mejor rendimiento y obviamente en el ‘Derbi del Norte de Londres’, el delantero le anotaría al Tottenham en el triunfo gunner por 2 a 0. Incluso tras salir del equipo londinense, también dijo presente en el ‘Derbi de Manchester’ con la camiseta del United, entregando la asistencia del gol del triunfo 3-2 en la temporada 2017/18.

ver también ¿Vuelve a la selección chilena? La visita de Nicolás Córdova a Alexis Sánchez en Sevilla

Los clásicos recientes de Alexis Sánchez

Para seguir en la línea de tiempo, luego de irse del Manchester United, Alexis Sánchez siguió en su racha como ‘clasiquero’. En febrero de 2020 jugando por el Inter de Milán lideró la remontada final de 4 a 2 para su equipo ante el AC Milan. Alexis le dio una asistencia a Matías Vecino, quien pondría el tanto del empate momentáneo.

Publicidad

Publicidad

También en su paso por el Inter, tendría un momento a enmarcar en enero de 2022. Precisamente en la Supercopa de Italia, el chileno le daría el triunfo en el último minuto del partido (120+1′) al cuadro nerazzurro en el clásico de Italia ante la Juventus.

El gol que le daría la Supercopa de Italia al Inter de Milán.(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Por si fuera poco, posterior a su etapa en Milán, Sánchez pasó por el Olympique de Marsella y jugando ‘Le Classique’, le convirtió al Paris Saint Germain en febrero de 2023. Este tanto encaminó la victoria 2 a 1 del equipo celeste y blanco ante los parisinos.

Publicidad

Publicidad

Y por último, su última actuación por el Sevilla en el derbi sevillano también tuvo gol. Cuando el Real Betis parecía que se quedaba con el triunfo 2-0, los blanquirrojos reaccionaron y Alexis marcó el gol del descuento, que luego con el tanto de Isaac Romero, las cosas acabarían en empate.