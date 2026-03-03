Los ecos de la victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo del pasado domingo en el Superclásico no se detienen, debido a que los azules de a poco empiezan a agarrar confianza en el Monumental.

La U sumó su primera victoria del año y fue justamente ante su archirrival, lo que le da mayor tranquilidad al entrenador Francisco Meneghini, a quien ya se le empezaba a tambalear el piso en el CDA.

Los universitarios se impusieron con lo justo por 1-0 con el gol de Matías Zaldivia y fue clave el arquero Gabriel Castellón, quien supo mantener su portería invicta en Macul para así darle la oportunidad del triunfo a su equipo.

Álex Varas alaba el rendimiento de Gabriel Castellón en el Superclásico

El rendimiento de Castellón en el Superclásico fue analizado por el ex arquero de Colo Colo Álex Varas, quien en el programa La Lupa de RedGol, que conduce Cristian Basaure, alabó al meta azul.

“Es un arquero que ha ido desarrollándose con el correr del tiempo, ha ido de menos a más en su carrera deportivo. Primero Wanderers, salió campeón en Huachipato y ahora está en la U”, dijo en primera instancia el formado en Universidad Católica.

Gabriel Castellón en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Es un arquero regular, que siempre juega en un nivel de 5 puntos hacia arriba. Creo que técnicamente hay una faceta que le cuesta más que otra, pero en el Superclásico atajó cuando había que atajar y pasa a ser decisivo en el resultado del partido“, agregó Varas.

Por último, el ex seleccionado chileno indicó sobre Castellón que “hay algunas cosas que debe afinar. En el juego aéreo ha estado un poco dubitativo y eso ha sido reiterado. Quizá eso tiene que ver con un tema de seguridad, porque ha demostrado que es bueno en esa faceta en otros momentos”.

El golero azul terminó siendo clave, puesto que le contuvo disparos a Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, para impedir goles albos.

