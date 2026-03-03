La gran pena dentro de U. de Chile en la previa de Copa Sudamericana: “La gente…”

U. de Chile deja atrás su épico triunfo en el Superclásico para enfocarse en su próximo desafío: su partido contra Palestino, donde buscará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los azules serán locales ante los árabes en un partido único este miércoles 4 de marzo. Eso sí, la U no contará con hinchas en las gradas del Estadio Nacional, porque el club sigue cumpliendo su sanción por todo lo sucedido contra Independiente en la edición anterior.

El Bulla aún cumple su castigo de siete partidos locales sin público (además de siete otros de visitante) en torneos Conmebol. Contra Palestino, los azules recién estarán efectuando su tercer partido en casa a puertas cerradas.

En el plantel, intentan que esto no sea factor. “La gente es muy importante para nosotros, es como jugar con uno más. Lo vamos a sentir, pero esperamos llegar bien tanto física como mentalmente para quedarnos con el partido“, declaró Fabián Hormazábal este martes desde el CDA.

Fabián Hormazábal habló sobre jugar sin público en la Copa Sudamericana | Photosport

“Sabemos que nos van a alentar”: Esto dicen en U. de Chile sobre jugar sin público

“Para nosotros es muy importante nuestra hinchada. Sabemos lo que te contagia adentro de la cancha. Sabíamos que el domingo teníamos al público en contra (Superclásico), pero teníamos millones en sus casas viendo y apoyando. Es claro que tenemos ese respaldo y sabemos que nos van a alentar“, sumó.

El duelo entre U. de Chile y Palestino se juega este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional. El ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor quedará fuera de toda competencia internacional para 2026.