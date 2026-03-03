U. de Chile pasa la página tras un revitalizante triunfo en el Superclásico y se enfoca en su siguiente desafío: enfrentar a Palestino por un cupo a la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

Azules y árabes se enfrentan este miércoles en el Estadio Nacional, donde un partido único definirá al clasificado. Es el duelo más importante de lo que va de año para ambos equipos, y la U toma importantes decisiones.

Según Emisora Bullanguera, Paqui Meneghini decidió sumar a tres juveniles a la nómina para la Copa Sudamericana. Todos harían su debut en una competencia internacional, lo que llamó la atención de los hinchas.

Se trata de los mediocampistas Matías Riquelme y Elías Rojas, y el delantero Martín Espinoza. Son jugadores que fueron parte de la pretemporada y lograron convencer al técnico, y que podrían ser opciones para este miércoles.

U. de Chile vs Palestino en la Copa Sudamericana

En la nómina de U. de Chile también aparecen otros nombres jóvenes, pero de más rodaje en el equipo. Se suman Diego Vargas, Agustín Arce e Ignacio Vásquez a la convocatoria de Paqui Meneghini.

El duelo entre los azules se disputa este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional. El ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor se quedará sin competencia internacional para la temporada 2026.

