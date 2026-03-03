La imagen de Michael Clark en el Superclásico que sorprendió a todos en U. de Chile

U. de Chile vivió su jornada más dulce del año en el Superclásico, porque superó a Colo Colo con un gol de Matías Zaldivia en el Monumental. Fue, además, el primer triunfo para los azules en la Liga de Primera.

Los azules llegaban como no favoritos al duelo del pasado domingo. Mientras el Cacique sumaba tres triunfos consecutivos, el Bulla no había ganado en el año. Pero nada de eso importó en el Monumental.

Y es que en la U había mucha confianza. Bien lo demostró el mismo Zaldivia, quien antes del partido aseguraba que sería un triunfo para los azules.

Uno de los que más ilusión mostró fue Michael Clark, quien se hizo parte de la arenga de U. de Chile en el camarín. En un video publicado por el club, se ve al presidente de Azul Azul, minutos antes del inicio del partido, acompañando y gritando con el plantel como uno más.

La imagen de Michael Clark en la arenga a minutos del Superclásico | U. de Chile

La imagen de Michael Clark en la arenga de U. de Chile en el Superclásico

Las celebraciones de U. de Chile se detienen para enfocarse en su siguiente desafío, porque este miércoles 4 de marzo es el partido contra Palestino por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los azules esperan aprovechar el impulso del triunfo en el Superclásico para dejar atrás el difícil inicio de año e inscribirse en una competencia internacional para la temporada 2026.