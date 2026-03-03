Arturo Vidal habló sin pelos en la lengua en el podcast Enfocados, que conduce el peruano Jefferson Farfán. Y una de las críticas más duras se las llevó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Hablando del futuro del fútbol chileno manifestó que “la gente piensa que no va a volver a salir una Generación Dorada, pero con trabajo, esfuerzo y si están las personas indicadas, yo creo que sí se puede”.

El King se detuvo en lo de gente idónea. Esto debido a que piensa que muchos de los problema de la selección chilena vienen desde la cúpula de la Federación de Fútbol, la que preside Milad.

“Hubo entrenadores que pudieron darle más a Chile. Pero si la cabeza de los que eligen a los entrenadores está mal, la cosa no funciona”, manifestó como primera crítica al mandamás de Quilín.

Vidal lamenta la salida de Berizzo de la selección chilena

Vidal señala que a Milad se lo comió la presión

Luego dobló la apuesta y fue aún más contundente, al asegurar que le faltan pantalones. “Si los de arriba no aguantan la presión de manejar un país, es muy difícil que la cosa salga bien”, manifestó.

De hecho apuntó a la decisión de sacar a Eduardo Berizzo para traer a Ricardo Gareca. “Elegían entrenadores porque la prensa los guiaba. Teníamos un entrenador muy bueno, que era Berizzo, y lo condenaron por perder amistosos que no servían de nada”, sostuvo.

Añadió que “le pedían jugadores jóvenes, los puso, los inventó y se fue porque no le ganamos a Paraguay acá. Ahí se echó a perder, eligieron cualquier cosa”, detalló.

De hecho piensa que el último ciclo se fue a las pailas por culpa de los medios. “Gareca le dio valor a lo que decía la prensa, y cuando la prensa le dio la espalda, ya era tarde“, cerró.

