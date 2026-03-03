Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Arturo Vidal hace pebre a Pablo Milad: “Si el de arriba no aguanta la presión, la cosa sale mal”

Arturo Vidal señala que la selección chilena necesita ser bien guiada, algo que no sucedió bajo el mandato de Pablo Milad en la Federación.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Vidal piensa que la mala conducción de Milad fue el problema de los males de la Roja
© IAVidal piensa que la mala conducción de Milad fue el problema de los males de la Roja

Arturo Vidal habló sin pelos en la lengua en el podcast Enfocados, que conduce el peruano Jefferson Farfán. Y una de las críticas más duras se las llevó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Hablando del futuro del fútbol chileno manifestó que “la gente piensa que no va a volver a salir una Generación Dorada, pero con trabajo, esfuerzo y si están las personas indicadas, yo creo que sí se puede”.

El King se detuvo en lo de gente idónea. Esto debido a que piensa que muchos de los problema de la selección chilena vienen desde la cúpula de la Federación de Fútbol, la que preside Milad.

“Hubo entrenadores que pudieron darle más a Chile. Pero si la cabeza de los que eligen a los entrenadores está mal, la cosa no funciona”, manifestó como primera crítica al mandamás de Quilín.

Vidal lamenta la salida de Berizzo de la selección chilena

Vidal lamenta la salida de Berizzo de la selección chilena

Vidal señala que a Milad se lo comió la presión

Luego dobló la apuesta y fue aún más contundente, al asegurar que le faltan pantalones. “Si los de arriba no aguantan la presión de manejar un país, es muy difícil que la cosa salga bien”, manifestó.

Publicidad

De hecho apuntó a la decisión de sacar a Eduardo Berizzo para traer a Ricardo Gareca. “Elegían entrenadores porque la prensa los guiaba. Teníamos un entrenador muy bueno, que era Berizzo, y lo condenaron por perder amistosos que no servían de nada”, sostuvo.

Arturo Vidal explica el duro apagón de la selección chilena: “El desgaste de 10 años”

ver también

Arturo Vidal explica el duro apagón de la selección chilena: “El desgaste de 10 años”

Añadió que “le pedían jugadores jóvenes, los puso, los inventó y se fue porque no le ganamos a Paraguay acá. Ahí se echó a perder, eligieron cualquier cosa”, detalló.

De hecho piensa que el último ciclo se fue a las pailas por culpa de los medios. “Gareca le dio valor a lo que decía la prensa, y cuando la prensa le dio la espalda, ya era tarde“, cerró.

Publicidad

En resumen:

Arturo Vidal criticó la gestión de Pablo Milad en el podcast Enfocados.

El King defendió el proceso de Eduardo Berizzo y cuestionó la llegada de Gareca.

Vidal señaló que la ANFP elige entrenadores influenciada por la presión de la prensa.

Lee también
¿Sucesor de Milad? Pizarro deja una puerta entreabierta a la ANFP
Chile

¿Sucesor de Milad? Pizarro deja una puerta entreabierta a la ANFP

El "legado" de Milad se agranda tras nuevo ninguneo desde Conmebol
Chile

El "legado" de Milad se agranda tras nuevo ninguneo desde Conmebol

El nuevo terremoto que sacude a Pablo Milad y la ANFP
Chile

El nuevo terremoto que sacude a Pablo Milad y la ANFP

Leo Gil se sincera sobre su profunda amistad con Arturo Vidal
Chile

Leo Gil se sincera sobre su profunda amistad con Arturo Vidal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo