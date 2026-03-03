La selección chilena pasó del cielo al infierno rápidamente. Luego de ir a dos Mundiales seguidos y ganar dos Copa América, la Generación Dorada empezó a apagarse al punto de no clasificar a las últimas tres Copas del Mundo.

Arturo Vidal, referente absoluto en esos años de gloria de la Roja, explicó los motivos en la conversación que tuvo con el peruano Jefferson Farfán en el podcast Enfocados.

Lo primero que señaló el King es que a Chile lo afectó “el desgaste de tiene 10 años exitosos, de tener muchos partidos, el chileno no estaba acostumbrado. A nosotros nos pasó la cuenta”.

Explicó por qué no clasificaron el 2018. “De Rusia quedamos fuera tras jugar en vacaciones en la Copa Confederaciones, donde llegamos a la final. No tuvimos una preparación antes de enfrentar a Paraguay y Bolivia. Ahí quedamos fuera del Mundial”.

Vidal fue puntal de la Generación Dorada de Chile

No surgieron nuevos jugadores para la selección chilena

Vidal piensa que hubo un desgaste emocional fuerte de los seleccionados nacionales. “Luego está el desgaste, la prensa, la gente. Pensaban que íbamos a ser siempre los mismos”, relató.

“Los jugadores fueron pasando y el nivel empieza a bajar. Uno piensa que vas a estar siempre bien y no es así. En fútbol, si no estás bien preparado, cuando no es el momento, no es. Y se nos pasó el momento”, destacó.

También apunto al mal manejo dirigencial y la falta de recambio. “Tuvimos oportunidades, los cambios de entrenadores nos afectaron, jugadores se lesionaron, bajaron el nivel. Los que venían de abajo no venían con una preparación adecuada para meterse en la Generación Dorada”, indicó.

Finalizó haciendo foco nuevamente en que la Roja estaba erosionada. “Pero lo principal es el desgaste de mucho partido, la mayoría pasó los 100 partidos. Eso nos pasó la cuenta”, cerró.

