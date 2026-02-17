La nostalgia empieza cada vez a ser mayor. Los chileno amantes del fútbol recuerdan con alegría la Copa América 2015 y la Centenario 2016. Pero, en esa remembranza también hay un dejo de tristeza por lo perdido.

Esa Selección Chilena, liderada por la Generación Dorada, conquistó el continente con un fútbol que pasó aplanadora ante todos sus rivales. Es por eso que, cuando se habla de uno de sus protagonistas, la atención suele ser mayor.

En este caso, hablamos de Mauricio Isla, ex jugador de Colo Colo, que se encuentra sin club, a horas de que se termine el libro de pases. Una vez terminada la jornada del jueves sabremos si el Huaso queda a la deriva o algún club quiere aún contar con él.

Paso por Colo Colo y agente libre

Mauricio Isla no fue renovado en Colo Colo. Esto, luego de que Fernando Ortiz no lo tuviese considerado para la temporada 2026. El rendimiento parece ser la decisión detrás del técnico albo.

Es que a sus 37 años, Mauricio Isla ya no tiene el despliegue por la banda derecha que lo llevó al estrellato. Su larga carrera en Europa es demostración de aquello: fue campeón de la Serie A y de la Supercopa italiana con la Juventus en tres temporadas seguidas.

Puede que, finalmente, el Huaso quede sin club. En ese caso, el lateral derecho podría, finalmente, poner término a su carrera. Así lo han hecho en el pasado la gran mayoría de aquellos que conquistaron América. Quedan, en el fútbol profesional, pocos, como Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

¿Qué otros jugadores no han encontrado aún club?

Los nombres son varios: Carlos Muñoz, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Stefano Magnasco, Simón Ramírez, Luis Casanova y Matías Moya. El mercado de pases cierra el jueves 19 de febrero.