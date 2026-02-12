Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Sudamericano Femenino Sub 20

Chile vs. Venezuela: Dónde y a qué hora ver EN VIVO a La Roja por el Sudamericano Femenino sub 20

Conoce todos los detalles del partido que este jueves protagoniza la Selección Chilena Femenina Sub 20 en el Sudamericano de la categoría.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La Roja Femenina disputará este jueves su último partido del Sudamericano sub 20.
© Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh.La Roja Femenina disputará este jueves su último partido del Sudamericano sub 20.

Este jueves, La Roja Femenina Sub 20 salta a la cancha para despedirse con honor del Sudamericano de la categoría. El equipo dirigido por Nicolás Bravo enfrentará a Venezuela, conjunto ya clasificado a la segunda fase, en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

La selección juvenil nacional buscará cerrar su participación con una buena imagen, ya que actualmente se encuentra matemáticamente eliminada del torneo, principalmente porque registra solo un punto, cinco goles en contra y ninguno a favor, números que la ubican en el último lugar del Grupo A.

Incluso ganando el equipo chileno no podrá desplazar a Paraguay, tercera de la zona y última clasificada al hexagonal final, debido al criterio de desempate por el resultado entre ambas selecciones (victoria guaraní por 4-0 en la fecha 1). Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Venezuela Femenino Sub 20?

El enfrentamiento entre la selección chilena femenina sub 20 y Venezuela se juega este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a La Roja Femenina Sub 20?

Al igual que el resto de los partidos de La Roja en este certámen, podrás ver Chile vs. Venezuela a través de todas las plataformas online de canal 13, en la aplicación 13GO, C13.cl, t13.cl y el canal de Youtube de canal 13, adicionalmente, por TV abierta podrás verlo por canal 13 en televisión abierta:

Canal 13
Televisión por cable:
VTR: 22 – 713 (HD)
DIRECTV: 152 (SD) – 1152 (HD)
ENTEL: 67 (HD)
CLARO: 56 (SD) – 556 (HD)
GTD/TELSUR: 22 – 28 (SD) – 813 (HD)
MOVISTAR: 122 (SD) – 813 (HD)
MUNDO: 17 (SD) – 517 (HD)
TU VES: 58 (HD)
ZAPPING: 22 (HD)

Publicidad

Eso no es todo, también irá en vivo por la señal de TV paga DSports 2, canal exclusivo del cableoperador DirecTV y su plataforma de streaming, DGO, previo pago de una suscripción mensual.

DirecTV
DSports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-20 Femenino

#SelecciónPJGEPGFGCDGPts
1Colombia 32103037
2Venezuela 32014136
3Paraguay 31114224
4Uruguay 411214-34
5Chile 301205-51
Lee también
Lo quiso Colo Colo, eliminó a Chile de la Copa América y será DT de Venezuela
Internacional

Lo quiso Colo Colo, eliminó a Chile de la Copa América y será DT de Venezuela

“Se fueron de fiesta”: La fuerte acusación contra la selección de Venezuela
Internacional

“Se fueron de fiesta”: La fuerte acusación contra la selección de Venezuela

No como Alexis: el Niño Maravilla que jugó en la U y va por el Mundial
Selección Chilena

No como Alexis: el Niño Maravilla que jugó en la U y va por el Mundial

¡Remezón! TNT Sports pone fin al Show de Goles y cuentan la verdad del caso
Chile

¡Remezón! TNT Sports pone fin al Show de Goles y cuentan la verdad del caso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo