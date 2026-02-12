Este jueves, La Roja Femenina Sub 20 salta a la cancha para despedirse con honor del Sudamericano de la categoría. El equipo dirigido por Nicolás Bravo enfrentará a Venezuela, conjunto ya clasificado a la segunda fase, en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

La selección juvenil nacional buscará cerrar su participación con una buena imagen, ya que actualmente se encuentra matemáticamente eliminada del torneo, principalmente porque registra solo un punto, cinco goles en contra y ninguno a favor, números que la ubican en el último lugar del Grupo A.

Incluso ganando el equipo chileno no podrá desplazar a Paraguay, tercera de la zona y última clasificada al hexagonal final, debido al criterio de desempate por el resultado entre ambas selecciones (victoria guaraní por 4-0 en la fecha 1). Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Venezuela Femenino Sub 20?

El enfrentamiento entre la selección chilena femenina sub 20 y Venezuela se juega este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a La Roja Femenina Sub 20?

Al igual que el resto de los partidos de La Roja en este certámen, podrás ver Chile vs. Venezuela a través de todas las plataformas online de canal 13, en la aplicación 13GO, C13.cl, t13.cl y el canal de Youtube de canal 13, adicionalmente, por TV abierta podrás verlo por canal 13 en televisión abierta:

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 – 713 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) – 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) – 556 (HD)

GTD/TELSUR: 22 – 28 (SD) – 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) – 813 (HD)

MUNDO: 17 (SD) – 517 (HD)

TU VES: 58 (HD)

ZAPPING: 22 (HD)

Eso no es todo, también irá en vivo por la señal de TV paga DSports 2, canal exclusivo del cableoperador DirecTV y su plataforma de streaming, DGO, previo pago de una suscripción mensual.

DirecTV

DSports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-20 Femenino