Ya está todo dicho. La Selección Chilena no pudo clasificar al Mundial 2026 y, para peor, quedó última de las Eliminatorias. La desazón y la rabia es compartida por pocos combinados nacionales, considerando que seis de diez ya están seguros en la cita planetaria y Bolivia irá por el repechaje.

Entre los que sufren por tener que verlo por la televisión, además de Chile, está Perú y Venezuela. La Vinotinto tuvo un final especialmente triste, considerando que eran favoritos para meterse en el repechaje y terminaron perdiendo ante Colombia en casa.

Pese a esto, ya dan vuelta la página. Es por ello que la Vinotinto anunció a un nuevo DT para los desafíos que vengan. Al menos de forma interina, Oswaldo Vizcarrondo será el nuevo técnico de la Selección de Venezuela.

Eliminó a Chile

Hubo un momento en que Oswaldo Vizcarrondo provocaba malos recuerdos en nuestro país. Resulta que el defensa central fue parte de la Selección de Venezuela que eliminó a Chile de la Copa América 2011, en un triste partido de cuartos de final en Mendoza.

Para más remate, Vizcarrondo fue el que abrió la cuenta de esa llave. Tras el cobro de una falta por el mítico Arango, el chascón central venezolano cabeceó y dejó sin opciones a Claudio Bravo. Fue el 1-0 momentáneo para Venezuela, que terminaría eliminando a la escuadra dirigida por Claudio Borghi, con un luminoso que mostraba un 2-1.

Esa Vinotinto se instaló en semifinales y terminó cayendo por penales ante Paraguay que, a la postre, sería el subcampeón. Más allá de eso, el tanto de Vizcarrondo sigue siendo una daga en el pecho para los miles de chilenos que estaban presentes aquella noche en Mendoza.

Lo quiso Colo Colo

Tuvo una larga trayectoria, jugando en países como Colombia, Argentina, México y Francia. Sin embargo, Oswaldo Vizcarrondo nunca jugó en un equipo de Chile. Aunque sí estuvo cerca.

En 2013, cuando el pelucón jugaba en Lanús, el propio gerente deportivo de Colo Colo por aquel entonces, Juan Gutiérrez, viajó a Argentina para observar defensores. Uno de los que le llamó la atención fue Vizcarrondo, que jugaba en Lanús.

Así lo dijo La Nación, que, además, subrayó que el técnico albo de ese entonces, Gustavo Benítez, había dado el visto bueno para la incorporación del venezolano. No obstante, en esa pasada el único que terminó fichando por Colo Colo y que fue visto por Juan Gutiérrez fue Justo Villar.