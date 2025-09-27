Estaba siendo una verdadera sorpresa. Nueva Zelanda conseguía poner en aprietos a la Selección Chilena Sub-20, en el primer duelo del Mundial de la categoría. Pero, una jugada lo cambiaba todo.

Fergus Gillion intentó tocar desde el fondo, en lo que fue definido como “el virus Guardiola” en la transmisión de DSports. Pero, Agustín Arce se interpuso en la trayectoria del balón y recuperó en el momento preciso.

Después, el de Deportes Limache la cedió hacia su derecha, donde se hallaba solo Lautaro Millán. El de Independiente de Avellaneda, simplemente se dio el tiempo y definió, mandándola a las redes, a los 54′.

Lautaro Millán fue una de las sorpresas de la nómina de la Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova. No tanto por su calidad, indudable, sino porque hasta hace poco era uno de los futbolistas considerados en el seleccionado argentino de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Pero, tras ser dejado de lado en el último Sudamericano, y considerando que Argentina no clasificó al Mundial, a Millán se le afilaron los colmillos. Resulta que el nacido en Bahía Blanca es hijo de un ciudadano chileno, por lo que podía ser llamado por Córdova.

Esto, no es suficiente para ilusionarse. El jugador de Independiente aún puede escoger jugar por la Albiceleste, ya que, según regla FIFA, mientras no sea convocado a la Adulta, puede jugar por cualquiera de las dos escuadras.

¿Cómo se define el propio Lautaro Millán?

“Mi ídolo es Lionel Messi. Mi puesto es detrás del nueve como enganche. Pero si puedo jugar por las bandas no hay problema. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que salgan las cosas bien”, confesó en conversación con medios partidarios de Independiente de Avellaneda.

