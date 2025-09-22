Con el Mundial Sub-20 a la vuelta de la esquina y con la nómina completa hecha por Nicolás Córdova, se acerca la hora de los análisis. Si Damián Pizarro e Iván Román brillaron por su ausencia en el llamado final a la Selección Chilena, hay otro nombre que también retumba.

Se trata de Leandro Hernández, jugador que se ganó una oportunidad en la Adulta de Colo Colo, tras un paso fructífero en la proyección, al mando de Eduardo Rubio.

Si el 2024 apareció en cinco partidos, como una de las opciones de Jorge Almirón para variar los extremos en ataque, este 2025 su figura ha simplemente desaparecido. Jugó media hora en la Supercopa y trece minutos en el empate sin goles ante Palestino, por la Liga de Primera 2025.

Defienden a Nicolás Córdova y la no inclusión de algunas figuras

Leandro Hernández e Ignacio Vásquez son dos jugadores que juegan en la posición de extremos y que quedaron fuera de la nómina final para el Mundial Sub-20 que se jugará en nuestro país.

Pese a que algunos podrán criticar la medida, ante la inclusión de otros nombres, como Emiliano Ramos (Everton) o Rodrigo Godoy (O’Higgins), lo cierto es que el DT de la Selección Chilena Sub-20 optó por aquellos que tienen más minutos en sus respectivos clubes. Esa sería la lógica tras su elección, la que fue respaldada por Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego.

“Hernández tuvo muchas posibilidades en el primer equipo de Colo Colo y, lamentablemente, no mostró diferencia. No mostró cositas distintas, como sí lo hace, por ejemplo, Marchant. La exigencia tiene que ser alta“, argumentó FAT, respaldando a Nicolás Córdova.

¿Cuándo debuta la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial?

Será este viernes 27 de septiembre cuando La Rojita deje todo en la cancha ante Nueva Zelanda. El partido está programado para las 20.00 horas de aquel día.