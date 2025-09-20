Nadie pondría en duda que Iván Zamorano es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. No solamente por los halagos que suscita en palabras de quienes compartieron con él en cancha, sino también por sus marcas como pichichi y su capitanía en la Selección Chilena que logró el bronce en Sídney 2000.

Han pasado más de veinte años de su retiro del fútbol y aún su rostro es reconocido a nivel mundial, como nacional. Sus saltos en el área, sus cabezazos y su garra han hecho de él una estrella. Si hasta Los Simpson lo nombran en un capítulo. Y dicen que uno no es famoso, hasta que te nombran esos dibujos de piel amarilla.

Jugó con varios cracks del fútbol mundial a su lado. El más evidente, Marcelo Salas, en La Roja. Pero, en el Real Madrid, el Inter de Milán y el Sevilla, también compartió con astros del balompié. Por ello, adquiere valor su elección del mejor jugador con el que compartió camiseta.

Bam Bam elige al mejor

Iván Zamorano tiene claro quién es el mejor jugador con el que jugó a lo largo de su carrera. Fue en el Inter de Milán, en los mismos años en los que la Selección Chilena volvió al Mundial.

“Si yo tengo que elegir al mejor futbolista de todos con los que jugué y que para mí era extraordinario, sin dudas, el Fenómeno, Luiz Nazario da Lima“, comenzó diciendo Bam Bam, en una entrevista.

“De hecho, hoy veo a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Haaland, pero las cosas que hacía él, eran muy difíciles. Conectaba perfectamente la potencia física con la técnica y la velocidad. En los partidos, se le colgaban de la espalda y él salía igual, con una dinámica increíble. Dentro de los cinco mejores del mundo está, sí o sí“, disparó Bam Bam, que algo sabe de fútbol.

¿Quién eligió a Iván Zamorano como el mejor cabeceador de todos los tiempos?

En una entrevista en la que repasaba sus goles del Mundial de 1998, Zinedine Zidane indicó que el mejor cabeceador de todos los tiempos era Zamorano. “Da la impresión que despegaba cada vez que cabeceaba. Da la impresión de que se queda en el aire. Tiene como un doble impulso que lo hace subir”, dijo, entonces, el crack galo.