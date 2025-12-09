En Colo Colo fue un golpe durísimo el cierre de este pésimo 2025. Pese a que el Cacique tuvo en sus manos dos buenas oportunidades de por lo menos clasificar a la próxima Copa Sudamericana, el equipo no estuvo a la altura con Fernando Ortiz al mando.

El entrenador argentino es uno de los principales apuntados tras este lamentable fracaso. Bajo su mano técnica el equipo no dio muestras de mejora, salvo esos engañosos triunfos ante elencos que terminaron siendo de los más discretos de esta temporada.

Pese a la expectativas que pudo haber levantado su llegada a Colo Colo, en estos meses de trabajo es bastante poco lo que se puede rescatar. Es más, incluso para un emblema como Iván Zamorano, quien promovió su arribo al Cacique, perdió todo el crédito.

Iván Zamorano analiza el fracaso de Fernando Ortiz

Bam Bam declaró a los medios en la Gala Crack que “fue un año terrible. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas. Hay que pensar ya para el 2026, poniendo los límites un poquito más al principio de temporada, con objetivos, con metas súper claras y vemos qué es lo que pasa. A ver si el próximo año mejoramos”.

Fernando Ortiz registró apenas un 48.14% en estos meses al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Ha sido un año no muy bueno desde el punto de vista que tenemos 100 años de historia y resultó ser un año muy lamentable desde un principio. Esperamos mejorar el próximo año. Colo Colo es muy grande para que le pasen este tipo de cosas”, agregó el ex delantero.

Cabe recordar que el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo se pondrá en juego este miércoles 10 de diciembre a partir de las 16:00 horas. Ahí, el directorio de Blanco y Negro decidirá si sigue o no en el club de cara al 2026.

Los números de Fernando Ortiz en Colo Colo

El Tano Ortiz dirigió en el Cacique un este 2025 un total de nueve compromisos con cuatro victorias, un empate y cuatro caídas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento. Con los albos el argentino fue incapaz de sellar una clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026.

