Arturo Vidal habló sin tapujos tras el estrepitoso fracaso de Colo Colo para cerrar el fatídico año del centenario. Ñublense le hizo el favor de derrotar con claridad a Cobresal, pero los albos fallaron en su misión de ganar al Audax Italiano en el estadio Monumental.

Una prueba más de mediocridad y falta de jerarquía de un plantel que se cansó de regalarles frustraciones a su hinchada. “La derrota es una vergüenza, difícil de explicar. Teníamos toda la chance de clasificar, Ñublense se sabía que iba ganando y no lo pudimos dar vuelta”, dijo Arturo Vidal luego del 2-1 ante los Tanos.

“Es un tema complicado, que algunos sabemos qué pasó. Pero ya está, quedamos eliminados. Este año esperábamos muchas cosas y no se logró nada. Muy triste y mucha vergüenza, gracias a la gente”, expuso el Rey, quien se notó muy acongojado por esta decepción.

Arturo Vidal terminó muy acongojado, casi con un nudo en la garganta. (Felipe Zanca/Photosport).

Lanzó un dardo en el que no quiso profundizar. Pero que encendió las especulaciones de inmediato. “Llevo casi 20 años, este es uno de los peores que he tenido. Uno va avanzando, quedamos afuera de todo, no salimos campeones ni clasificamos a cosas. Qué más mal pude estar uno. Y después con cosas que pasan, yo me pongo la polera”, se defendió Vidal.

“Soy uno de los más importantes del equipo y creo que no estuve a la altura. Pero hay mucha gente, no sólo futbolistas, gente que trató de tirar para atrás el carro y así nos fue”, manifestó el King. Es decir, no sólo en el plantel de jugadores detectó que había quienes remaban para el lado contrario. También en la plana mayor.

Arturo Vidal deja la grande tras el fracaso de Colo Colo: “Tienen que ponerse los zapatos y…”

Arturo Vidal sabe que el fracaso estrepitoso de Colo Colo deja al plantel en un pésimo pie para 2026. Pero no quiso lanzar a gente al paredón. No aludió a ningún nombre propio. “Cada uno tiene que darse de cuenta y preguntar”, le dijo el Rey a un periodista.

“Es de todos lados, no voy a dar nombres, no me gusta. Cada uno tiene que ponerse los zapatos y hacerse responsable. Yo lo hago porque soy el que tiene mayor peso en el equipo. Si la gente me quiere criticar está muy bien”, aseguró el otrora centrocampista de la Juventus de Italia, el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España.

Arturo Vidal dejó clarísimo que hay varios temas pendientes en Pedrero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De todas formas, dejó una declaración de principios. “Vamos a seguir luchando por lo que venga. Pasaron muchas cosas de las que yo no me hago cargo. Me van a echar la culpa de todo, cuando se perdía era culpa mía, pasaban cosas y era culpa mía, cuando se ganaba no era culpa mía”, arguyó Vidal.

“Es una derrota fuerte, un fracaso. He tenido muchas derrotas en finales, nunca gané la Champions, muchas cosas. Me duele no haber empezado del principio, en la semana se había dado todo, llegar al partido y no jugar duele mucho. Quedar eliminado así también duele mucho y lo voy a llevar conmigo”, cerró Vidal en una dolorosísima tarde en el Monumental. Un palito claro para Fernando Ortiz.

Colo Colo terminó en el 8° lugar la Liga de Primera 2025, fuera de todos los puestos que clasifican a copas internacionales.