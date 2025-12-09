Unión Española tuvo una pésima temporada y terminó perdiendo la categoría. Pablo Aránguiz fue uno de sus mejores jugadores y ahora debe definir su futuro de cara al 2026.

Los Hispanos comenzaron el año jugando la Copa Sudamericana, pero los resultados fueron negativos y jamás encontraron regularidad. Terminaron en el último puesto de la tabla de posiciones, descendiendo por segunda vez en su historia.

Las opciones de Pablo Aránguiz

Dentro de lo malo que fue el año para Unión Española, Pablo Aránguiz se convirtió en uno de los jugadores más destacados. Asumió la capitanía y se transformó en la bandera de lucha de los negativos momentos que vivieron.

En 37 partidos durante el 2025, Aránguiz anotó 17 goles y entregó 4 asistencias. Lamentablemente, su aporte no fue suficiente para que su equipo lograra mantener la categoría. El talentoso jugador termina contrato y todavía no define su futuro.

Pablo Aránguiz es uno de los mayores referentes de Unión Española y el mayor deseo de los hinchas es que lidere al plantel en la Primera B y en el objetivo del ascenso. Sin embargo, los recursos con acotados en la segunda categoría y es ahí donde asoman otras opciones para su carrera.

De acuerdo a Rodrigo Arellano, Palestino y Audax Italiano estarían interesados en el jugador de 28 años. Claro que el periodista aseguró que el jugador quiere seguir en los Hispanos.

Pablo Aránguiz tuvo un buen año a nivel individual. Imagen: Photosport

Los hinchas itálicos hicieron un festín de burlas por el descenso de Unión Española, ya que son uno de sus clásicos rivales. Si Pablo Aránguiz cruza la vereda, sería un duro golpe para los de Independencia. Habrá qué esperar si se da lo que sería considerado una traición al club que lo formó.