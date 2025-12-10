Colo Colo vivió uno de los años más negativos de su historia, justo cuando todo debía ser una fiesta por el centenario. Como en el fútbol mandan los resultados, cuatro referentes salen del club para siempre.

Los Albos habían iniciado el año con mucho optimismo, luego de un 2024 exitoso donde le quitaron de las manos un título increíble a Universidad de Chile. La ambición era alta para el 2025, pero la ilusión se terminó transformando en decepción.

Los cuatro jugadores que parten de Colo Colo

Este miércoles hubo reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se analizó la pésima campaña y se tomaron importantes determinaciones de cara al futuro del club. La primera de ellas, fue la confirmación de que Fernando Ortiz seguirá siendo el entrenador.

ver también ¿Se va de Colo Colo? Arturo Vidal es el gran perdedor en Colo Colo tras la continuidad de Ortiz

Como ya saben quién será el DT el próximo año, la dirigencia entró con picota en mano al plantel y tomaron otra relevante decisión: la no continuidad de cuatro importantes jugadores del camarín.

“El directorio por unanimidad también decidió no renovarle los contratos a Mauricio Isla, (Óscar) Torta Opazo, Sebastián Vegas y a Emiliano Amor. Yo acabo de llamarlos a todos una vez que terminó el directorio para comunicarle personalmente y darle las gracias a los cuatro por el esfuerzo que hicieron el año pasado y este. Estamos muy agradecidos de los cuatro, pero no van a ser renovados“, indicó Aníbal Mosa.

Opazo y Amor llevaban largos años en el club, incluso portando la jineta de capitán en alguna ocasión. Isla si bien había llegado en 2024, su gran trayectoria y su rol de referente de La Roja, lo había traspasado a ser un inamovible en los Albos. Vegas llegó como estrella desde Monterrey, pero no pudo responder a ese cartel.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Isla se va de Colo Colo tras estar un año y medio. Imagen: Photosport

Colo Colo no jugará competiciones internacionales en el 2026, por lo que tendrán como única misión el luchar por el título y hacer que el club más ganador del fútbol chileno vuelva a lo más alto.