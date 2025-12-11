Un día ajetreado tuvo Colo Colo este miércoles, ya que fue jornada de definiciones en el estadio Monumental, pensando en la temporada 2026.

La primera decisión que tomó el directorio de Blanco y Negro fue la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, quien se queda en el cuadro albo pese a no cumplir el objetivo de clasificar al equipo a la Copa Sudamericana.

Además, el directorio que preside Aníbal Mosa tomó la determinación de no renovar el contrato de Óscar Opazo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, quienes se van de Colo Colo.

Acusan a Mauricio Isla de no estar comprometido con Colo Colo

La salida de Mauricio Isla es la que más ruido genera en Colo Colo, debido a que acusan que no estuvo del todo comprometido con el elenco popular.

El comunicador Edson Figueroa contó en el programa DaleAlbo AM que el lateral derecho no siempre fue profesional en su paso por Macul y que aquello le terminó costando su salida de la institución.

“Isla se va. En algún momento, lo futbolístico no era su principal problema. El DT pensaba que podía sacarle rendimiento. Pero cuando se habla de disciplina, sale por falta de compromiso con el club. Sintieron que había falta de compromiso“, explicó el comentarista.

Colo Colo tiene que buscar de manera urgente un lateral derecho, debido a que se fueron Mauricio Isla y Óscar Opazo, por lo que dicha plaza quedó descubierta para 2026.

