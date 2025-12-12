Pronósticos Flamengo vs Pyramids: en busca de la final de la Copa Intercontinental

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Flamengo vs Pyramids por la Copa Challenger de la Copa Intercontinental.

Este sábado 13 de diciembre, en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan y a las 14:00 horas de Chile, el Flamengo del chileno Erick Pulgar se medirá con Pyramids por las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA, en el duelo denominado Copa Challenger.

El cuadro brasileño busca clasificarse al partido decisivo ante PSG, luego de vencer a Cruz Azul en el Derbi de las Américas. El elenco egipcio, por su parte, también viene de disputar dos cruces previos, frente a Auckland City y Al Ahli.

En la previa de este juego, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tus apuestas. Si quieres saber más sobre donde apostar, revisa la guía sobre la app de bet365 con todas sus funciones.

Pronósticos para apostar en Flamengo vs Pyramids

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Giorgian De Arrascaeta 2.10 Remates de Mohanad Lasheen: Más de 0.5 2.20

Dos o tres tantos en el marcador

En cuatro de los últimos siete partidos de Pyramids y en ocho de los anteriores 12 de Flamengo, las estadísticas señalaron que hubo entre dos y tres goles en el marcador.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

La figura de Flamengo

De Arrascaeta fue la gran figura de Flamengo en la victoria por 2-1 sobre Cruz Azul, firmando los dos tantos del Mengão.

Además, fue el máximo goleador del equipo en el Brasileirão, con 18 conquistas. El uruguayo también brilló como el jugador con más asistencias del torneo, aportando 14 pases de gol.

Anotará en cualquier momento: Giorgian De Arrascaeta – 2.10 en bet365

Un intento de Mohanad Lasheen

Mohanad Lasheen disputó completos los dos partidos de su equipo en esta Copa Intercontinental, frente a Auckland City y Al Ahli. En el primero de ellos, registró tres disparos al arco.

El mediocampista de 29 años acumula 11 apariciones en la Premier League de Egipto, con un total de 15 remates en la temporada.

Remates de Mohanad Lasheen: Más de 0.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en Flamengo vs Pyramids

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Flamengo vs Pyramids: últimos partidos