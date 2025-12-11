Colo Colo está tomando decisiones importantes pensando en el 2026 tras ratificar a Fernando Ortiz como entrenador del equipo. Ahora llega el turno de las despedidas, sobre todo de quienes no mostraron el mejor de los niveles en este terrible año para los albos.

Uno de los que se marcha es Mauricio Isla, quien junto a Emiliano Amor Óscar Opazo y Sebastián Vegas terminó contrato ahora en diciembre. Sus bajos rendimiento no pasó desapercibido, razón por la cual la dirigencia de Blanco y Negro optó por no renovarles.

“Los llamé a todos una vez que terminó el directorio para comunicarle personalmente y darle las gracias a los cuatro por el esfuerzo que hicieron el año pasado y este. Estamos muy agradecidos de los cuatro, pero no van a ser renovados”, declaró al respecto Aníbal Mosa.

Pese a los buenos deseos del timonel albo, justamente uno de los que al parecer peor se tomó esto fue el Huaso, quien en sus redes sociales se mandó un feo gesto tras oficializarse su adiós del Cacique.

El feo gesto de Mauricio Isla en Instagram con Colo Colo

El bicampeón de América, una vez ratificado que no seguiría en el Popular, decidió borrar cualquier rastro de su paso por el club en el último año y medio. Recordemos que Isla fue campeón y llegó a unos cuartos de final de la Copa Libertadores en este período, algo que no dudó en sacar de sus perfil.

El Huaso borró todo rastro de su paso por Colo Colo. | Foto: Captura.

Además, el bicampeón de América dejó de seguir a los albos. | Foto: Captura.

Además, el lateral derecho decidió dejar de seguir al Cacique en la popular red social. Con esto, eliminó cualquier nexo posible con el club que lo recibió desde mediados del 2024 hasta estos días.

Los números de Mauricio Isla en el Cacique

En el año y medio que el Huaso estuvo en el Popular alcanzó a disputar un total de 51 partidos, en los que anotó dos goles y dio dos asistencias. Con los albos el bicampeón de América el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

